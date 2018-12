Asalt esuat la Inalta Curte: Completurile de 3 judecatori sunt legal constituite

Replica Inaltei Curti

Ziare.

com

Omul de afaceri Georgica Giurgiucanu, inculpat intr-un dosar de-al lui Radu Mazare, a inaintat Curtii de Apel Bucuresti o actiune prin care contesta legalitatea constituirii completurilor de 3 judecatori de la ICCJ.Magistratii Curtii de Apel Bucuresti s-au pronuntat joi si au respins cererea omului de afaceri.De asemenea, Georgica Giurgiucanu a depus si o plangere la Sectia pentru anchetarea magistratilor, prin care cere cercetari privind constituirea completurilor de 3 judecatori de la ICCJ, intrucat, spune el in plangere, o hotarare de formare a acestora nu exista.In replica, ICCJ a precizat, printr-un comnicat de presa, ca decizia privind constituirea completurilor de 3 judecatori a fost aprobata de Colegiul de conducere si intelege demersurile unor parti din dosare de a formula aparari, dar trebuie facute cu buna credinta, mai ales ca exista documente ce arata constituirea completurilor ca fiind legala."Instanta suprema intelege demersurile partilor din dosare de a-si formula aparari si sustineri, dar aceste demersuri trebuie exercitate cu buna credinta, in conditiile in care orice afirmatie poate fi verificata prin confruntarea cu documentele existente in evidentele Inaltei Curti de Casatie si Justitie", informeaza, printr-un comunicat de presa, instanta suprema.Potrivit sursei citate, singurele dispozitii care reglementeaza constituirea completurilor de judecata, altele decat cele de 5 judecatori de la instanta suprema, sunt cele ale art. 52 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, potrivit carora colegiile de conducere stabilesc compunerea completurilor de judecata la inceputul anului, urmarind asigurarea continuitatii completului.In privinta constituirii completurilor de 3 judecatori pentru anul 2018, instanta precizeaza ca, in urma propunerilor presedintilor de sectie, Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prin Hotararea nr. 80 din 12 decembrie 2017, a aprobat compunerea completurilor de judecata pentru anul 2018.