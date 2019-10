Asociatie de procurori, dupa bilantul dezastruos de la Inspectia Judiciara: Se impune demiterea conducerii

o modificare a criteriilor de accedere in functia de inspector judiciar,

o limitare a mandatului acestora astfel incat sa nu intervina o deprofesionalizare,

instituirea, prin lege, a unor reguli clare privind demararea cercetarilor disciplinare si a unor garantii care sa mentina obiectivitatea actiunilor Inspectiei Judiciare precum si a modalitatii prin care se atrage raspundere unei institutii cu rezultate de 0% admisibilitate a actiunilor proprii.

Ziare.

com

"Avand in vedere comunicatul Inspectiei Judiciare referitor la rezultatele activitatii inspectorilor in ultimii 3 ani, din care rezulta ca mai mult de 70% dintre actiunile disciplinare exercitate fata de procurori au fost respinse de sectia pentru procurori in materie disciplinara, AMASP, asociatie profesionala a procurorilor atrage atentia asupra faptului ca, in ultimii ani, dupa modificari legislative succesive si dupa selectia de noi membri in corpul procurorilor-inspectori, rezultatele IJ au regresat de la slabe la dezastruoase", se arata intr-un comunicat al asociatiei.AMASP subliniaza ca, in aceste conditii, se impune demiterea urgenta a persoanelor aflate la conducerea IJ."O analiza scurta si pertinenta a actualei situatii de la Inspectia Judiciara, in afara auditului extern independent prevazut de lege si care nu a descoperit nici o problema de management, ne conduce la concluzia certa ca, astfel incat nici un procuror sau judecator sa nu mai poata face obiectul unor anchete disciplinare care ridica cel putin semne de intrebare cu privire la legalitatea si temeinicia lor", se precizeaza, intre altele, in comunicat.Totodata, procurorii din cadrul asociatii considera ca este necesara:"Avand in vedere dispozitiile legale subliniem ca un unic mandat pentru inspectorii detasati la Inspectia Judiciara este un argument impotriva potentialei submisivitati a acestora fata de conducerea institutiei, singura cu potential de a conferi un nou mandat.De asemenea, prezentarea dezastruoasa a institutiei IJ in rapoartele Comisiei trebuie decontata de persoanele care se vor dovedi responsabile, raportul mentinand Romania ca unic stat sub lupa MCV", conform sursei citate.Din 1 septembrie 2015, la conducerea IJ este judecatorul Lucian Netejoru, apropiat de gruparea sefei CSM, Lia Savonea. Pentru o perioada de cateva luni, Netejoru a condus Inspectia in baza unei OUG promovate de Tudorel Toader.Luna aceasta, 7 membri CSM i-au cerut public demisia lui Lucian Netejoru.