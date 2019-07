Autoritatile nu au restituit nici astazi pasaportul Sorinei. Parintii adoptivi s-au adresat unui judecator

Procesul de la Slatina

"Nu am nicio temere"

In cursul zilei de miercuri, mai multe publicatii au scris despre faptul ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie (SIIJ), denumita Sectia Speciala (SS), ar fi restituit pasaportul catre Serviciul Pasapoarte Dolj.Totusi, familia Sacarin nu a putut intra in posesia documentului. Documentul n-ar fi ajuns astazi la Serviciul Pasapoarte Dolj, sustin sursele citate.Totul in contextul in care Judecatoria Slatina a amanat pentru joi procesul deschis de procurorul general Bogdan Licu de emitere a unei ordonante presedintiale prin care sa fie interzisa parasirea teritoriului Romaniei de catre Sorina.Pocurorul general interimar Bogdan Licu a dat de inteles luni ca pasaportul urmeaza sa fie restituit, insa nu a specificat o data. Oficialul a declarat ca pasaportul fetitei a fost retinut de SS intrucat procurorii au investigat o posibila eliberare frauduloasa a documentului. In ancheta a fost vizat un functionar al Serviciului Pasapoarte Dolj."In momentul in care a fost solicitat pasaportul, au existat anumite indicii ca ar fi fost obtinut prin mijloace nu tocmai legale. In momentul de fata s-au lamurit mai multe dintre aceste aspecte si, in perioada imediat urmatoare, o sa aveti o rezolvare la aceasta problema", a declarat Licu.Intr-o declaratie pentru Europa Libera, Gabriel Secarin afirma ca nu are emotii pentru procesul de maine."Nu am nicio temere in ce priveste ordonanta presedintiala, pentru ca este un abuz pe care niciun judecator nu-l va valida. A limita cuiva dreptul de a parasi teritoriul Romaniei se poate face numai pe caz penal al persoanei respective, nu ca ai tu o ancheta cu un procuror care e investigat.Iar ei duc asta la un judecator civil sa restrictioneze dreptul unui cetatean roman de a parasi teritoriul tarii. E un abuz si ati vazut ca ordonanta este data din mana in mana ca un cartof fierbinte. Noi am vrea sa fie lamurite toate chestiunile pana cand plecam din tara, dar depinde cat se lungeste", a spus Gabriel Sacarin.