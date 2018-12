Aventura bilelor de la Inalta Curte: Cumparate de pe Net si pierdute pe un aeroport din Germania

Ziare.

Pe 5 decembrie, CSM a stabilit ca extragerea la sorti a noilor completuri de 5 sa fie efectuata de indata, prin folosirea unor bile in care sa fie introduse numele tuturor judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Decizia CSM a fost pusa in aplicare de instanta suprema dupa o saptamana, iar Cristina Tarcea a explicat ca au existat probleme in a gasi acele bile."Ca orice epopee frumoasa, si povestea bilelor este interesanta. Initial, am decis sa recurgem la serviciile furnizorilor romani, numai ca, din pacate, ceea ce am gasit nu era corespunzator conditiilor stabilite prin hotararea CSM si a Colegiului de conducere. Deja am vazut ca au aparut prin presa mici fragmente de informatii., care ne-au spus ca sunt cu mult mai tehnologizati decat bilele noastre si ca singurele bile pe care le au sunt vreo sase sau opt din tragerile anterioare, dar care toate erau numerotate., dar nici acolo nu au gasit un numar suficient de bile, erau numerotate si acelea si, daca imi aduc eu bine aminte, erau si de culori diferite. Dupa care am apelat, noroc cu tehnologia avansata, la Internet., care a gasit aceste bile in Franta. Ele au plecat din Franta luni, numai ca s-au ratacit pe un aeroport din Germania, in Leipzig, motiv pentru care bilele au sosit abia ieri. Eram la Consiliul Superior al Magistraturii, doamna prim-magistrat asistent mi-a dat un mesaj: 'Ura, avem bile!' Cam asta e istoria bilelor", a spus Tarcea.