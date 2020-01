Avocatul Radu Chirita, aparator al unor VIP-uri acuzate de coruptie, reprezinta CSM in procesul de la CJUE privind infiintarea Sectiei Speciale

Savonea apara Sectia Speciala

Sursa: Concluziile CSM trimise la CJUE

Profesor de Drept Constitutional

Ironiile de pe blog

Ziare.

com

Potrivit surselor citate, judecatorul Dragos Calin o sa fie unul din reprezentantii Asociatiei Forumul Judecatorilor din Romania (FJR), iar din partea Parchetului General o sa participe procurorul general adjunct, Horatiu Radu.Punctul de vedere al CSM, pe care o sa-l sustina avocatul Radu Chirita, este de a se respinge sesizarile facute de instantele din Romania si de a apara infiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala (SS).In punctul de vedere transmis de CSM la sfarsitul lunii mai 2019, semnat de fosta presedinta, Lia Savonea, era combatut Mecanismul de coperare si verificare (MCV) al Comisiei Europene si era chiar chestionata competenta CJUE de a se pronunta daca Decizia nr. 2006/928/CE (prin care a fost instituit MCV) "reprezinta sau nu un act adoptat de institutiile, organele, oficiile sau agentiile Uniunii, supusa astfel interpretarii CJUE".In eventualitatea in care CJUE se declara totusi competenta, CSM atrage atentia ca MCV nu este obligatoriu pentru Romania, fiind doar un raport cu recomandari."Infiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie constituie o garantie legala a principiului independentei Justitiei, in general, si a judecatorului, in special", arata Savonea in punctul de vedere catre CJUE."In ceea ce priveste instituirea unei sectii specializate in investigarea infractiunilor din Justitie, nici principiul statului de drept, si nici cel al egalitatii cetatenilor in fata legii nu se opun unei astfel de masuri adoptate la nivel intern, intr-un domeniu care nu a facut si nu poate sa faca obiectul uniformizarii la nivelul UE", concluzioneaza CSM.Radu Chirita este avocat in Baroul Cluj si profesor de Drept Constitutional la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Babes Bolyai, din Cluj Napoca.El a aparat mai multe persoane cunoscute care erau cercetate sau judecate in dosare instrumentate de procurorii DNA, cum ar fi fostul presedinte CJ Brasov, Aristotel Cancescu, fostul presedinte al CJ Alba, Mircea Molot, sau fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Dorin Uioreanu.De asemenea, Chirita a fost cel care a facut plangere la Inspectia Judiciara impotriva judecatoarei Georgeta Ciungan, de la Tribunalul Bihor, dupa ce magistratul a sesizat CJUE.La sfarsitul anului trecut, Radu Chirita ironiza intr-o postare pe blogul sau modul in care erau redactate intrebarile pe care Inalta Curte le-a trimis la Luxemburg: "Astea sunt intrebarile care or plecat deja. Ne facem de rusine si nu scriem in MCV ca suntem penibili. Macar daca avem o problema (falsa) de drept sa punem dracu intrebarile ale ca lumea"."Ieri, am trait anticoruptia citind MCV-ul. Mi-e rau. Vreau neaparat sa stiu cu cine or vorbit expertii vietii de la Bruxelles. Vreau sa stiu ce grade aveau aia. Vreau sa stiu cum p*** ma-sii poti sa spui ca Kovesi e nevinovata inainte de orice judecata, pentru ca pe vremuri pentru afirmatii de genul gemea MCV-ul de recomandari si CSM-ul de comunicate, cum dracu' sa susti implicarea serviciilor secrete in justitie si sa fii european.Cum dracu', ba? Ati luat-o razna de tot? Inteleg ca sunteti o chestie politica, inteleg ca nu va place pesedeul, inteleg ca va place de Kovesi. Dar, nicio limita? Nicio decenta? Cum cacat sa lauzi ANI care nu face nimic de ani de zile? Cum sa iti permiti sa lauzi Curtea de Apel Suceava care refuza sa aplice deciziile CCR pe care le consideri ca fiind proaste? Cuuuuuuuuuuuuuuuuu?," mai scria avocatul.