Bilant dezastruos la Inspectia Judiciara, bratul armat al lui Toader: 60% din actiunile disciplinare au fost respinse sau anulate

Cifrele dezvaluie un procent de aproape 60% de actiuni disciplinare respinse sau anulate din cele deschise impotriva judecatorilor si aproape 40% de actiuni respinse sau anulate in cazul procurorilor.In ultimii ani, Inspectia Judiciara a devenit un adevarat brat armat al lui Tudorel Toader si implicit al actualei Puteri, impotriva magistratilor critici sau incomozi. Foarte multe actiuni au fost deschise dupa "dezvaluirile" facute de Antena3 - fondata de un infractor condamnat - Dan Voiculescu, Romania TV - post controlat de Sebastian Ghita (si el multa vreme fugar de justitie) sau site-ul Lumea Justitiei - apropiat postului Antena3.Sunt notorii actiunile disciplinare deschise impotriva unor procurori DNA, unor judecatori care au criticat public modificarle legislative marca PSD-ALDE sau deciziile CCR, sau procurorilor militari care instrumenteaza dosarul protestului din 10 august.La conducerea IJ este judecatorul Lucian Netejoru, apropiat de gruparea sefei CSM, Lia Savonea. Mandatul magistratului a expirat la 1 septembrie 2018, iar, potrivit legii, mai are dreptul la inca un mandat de 3 ani.Judecatorul conduce insa Inspectia Judiciara in baza unei ordonante de urgenta promovate de Tudorel Toader. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a solicitat ca aceasta ordonanta sa intre in vigoare cat mai rapid. El a dat de inteles ca ar fi trebuit sa treaca actul normativ fara avizul CSM, ceea ce s-a si intamplat.Acum, seful interimar Netejoru este la un pas sa fie numit pentru inca un mandat la sefia acestei institutii. Modul in care a fost emisa aceasta OUG a fost contestat de asociatiile de magistrati. Iar prevederile acestei OUG au ajuns sa fie analizate de CJUE.Numirea directa de catre Guvern a conducerii Inspectiei Judiciare, chiar si cu titlu provizoriu, respecta criteriile statului de drept, solicitate si in rapoartele MCV?, este una dintre intrebari.Potrivit datelor aflate in posesia, situatia actiunilor disciplinare promovate de Inspectia Judiciara este dezastruoasa in 2018.Datele sunt in baza deciziilor sectiilor de judecatori si procurori in materie disciplinara. Trebuie spus ca aceste hotarari pot fi contestate la Inalta Curte.IJ a promovat 36 de actiuni disciplinare, 16 au fost admise, iar 20 au fost respinse. Procent: respingeri/"achitari": 55,55%.IJ a promovat 19 de actiuni disciplinare, 6 au fost admise, iar 4 au fost respinse. Procent: respingeri/"achitari": 40%.IJ a promovat 14 de actiuni disciplinare, 9 au fost admise, iar 5 au fost respinse. Procent: respingeri/"achitari": 38,46%.IJ a promovat 12 de actiuni disciplinare, 1 au fost admise, iar 2 au fost respinse. Procent: respingeri/"achitari": 66,67%.Judecatorul Bogdan Mateescu, membru in CSM, a particpat la sedinta de bilant a IJ, potrivit unei postari pe Facebook.Magistratul arata ca, in contextul prezentarii activitatii desfasurate, i-a rugat, totusi, sa analizeze procentul ridicat de actiuni disciplinare respinse definitiv de justitie."Chiar daca exista multiple dificultati cu care se confrunta inspectorii,", scrie Bogdan Mateescu.Potrivit acestuia, pe de-o parte, Inspectia Judiciara este absolut necesara in exercitarea functiei de control/reglare din cadrul autoritatii judecatoresti."Pe de alta parte, insa, procentul mare de actiuni disciplinare exercitate de inspectie si respinse sau anulate definitiv cred ca trebuie sa provoace o serioasa analiza in cadrul acestei institutii independente", atrage atentia Mateescu.