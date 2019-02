Calendarul protestelor in Justitie: Ce parchete din tara isi suspenda activitatea incepand de azi

Ziare.

com

Manifestatiile au loc din cauza OUG 7, adoptata de Guvern saptamana trecuta, care modifica Legile Justitiei, schimbari care afecteaza independenta Justitiei si statul de drept din Romania, in opinia contestatarilor.De altfel, magistratii au protestat in numar mare, inca de saptamana trecuta, fata de modificarile facute prin OUG de Tudorel Toader la Legile Justitiei.Iata ce parchete din tara isi suspenda activitatea in semn de protest fata de controversata ordonanta:isi suspenda activitatea, incepand de astazi, pana vineri, 1 martie."In cadrul Adunarii generale a Judecatoriei Targoviste s-a votat suspendarea activitatii pana la sfarsitul acestei saptamani. Urmeaza ca vineri sa decidem ce este de facut in continuare. Asteptam aceeasi comunicare din partea cat mai multor instante", se arata intr-o informare de presa.Procurorii din Iasi se alatura si ei protestelor si au decis sa isi suspende activitatea in perioada 25 februarie - 1 martie. In plus, Adunarea Generala a procurorilor din cadrula decis organizarea unui protest in data de 25 februarie, la ora 14:00, in fata tribunalului.Si Adunarea Generala a Procurorilor din cadrula decis suspendarea activitatii ca forma de protest fata de modificarile legislative in domeniul justitiei, in perioada 25 februarie - 1 martie.Procuroriiau decis "suspendarea activitatii nemijlocite cu publicul pana la intrunirea tuturor adunarilor generale ale parchetelor din cadrul Ministerului Public, respectiv", potrivit unui comunicat de presa.Decizii similare au fost luate si lasi alTotodata, la, in unanimitate, s-a votat, printre altele, suspendarea activitatii (cu exceptia urgentelor) pe o perioada de o saptamana, pana pe 1 martie.Procuroriiau anuntat si ei ca-si vor suspenda activitatea timp de trei zile in cursul acestei saptamani, pana pe 27 februarie.In plus, marti, incepand cu ora 14:00 Curtea de Apel Constanta organizeaza o Adunare Generala.Aproximativ, inclusiv de la DIICOT si DNA, care au protestat saptamana trecuta, au anuntat ca, incepand de luni, vor suspenda activitatea judiciara timp de o saptamana. Amintim ca duminica premierul Viorica Dancila i-a invitat luni pe reprezentantii CSM si ai asociatiilor de magistrati la discutii , dupa protestele de amploare de saptamana trecuta.In replica, asociatiile magistratilor au refuzat invitatia , argumentand ca "dezbaterea trebuia sa fie inainte, nu dupa adoptarea ordonantelor Toader, pentru ca independenta Justitiei nu se negociaza".Intrevederea ar trebui sa aiba loc la ora 15:30.