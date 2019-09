Cand poate fi exclus un "frate" din Masonerie? Cazul sefului Inspectiei Judiciare

Procesul

Excluderea unui mason isi produce efectele numai in urma unei hotarari definitive si irevocabile dispusa de instantele disciplinare ale Marii Loje. Acesta este punctul de vedere al judecatorului Camelia Bogdan, care a deschis un proces inedit la Curtea de Apel Cluj.Ea cere magistratilor sa constate ca seful Inspectiei Judiciare, judecatorul Lucian Netejoru, este doar suspendat din calitatea de membru al Masoneriei, si nu a fost exclus "de facto" in 2007, printr-o astfel hotarare definitiva si irevocabila. De altfel, in actele Marii Loje emise in cazul lui Netejoru apare termenul "radiat din organizatie".Radierea din activitatea masonica pentru neplata cotizatiei si / sau absente nemotivate echivaleaza cu suspendarea din activitate si nu atrage nicidecum excluderea din asociatie sau din Masonerie, sustine Bogdan.Camelia Bogdan mai solicita judecatorilor sa anuleze un raport al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), realizat in octombrie 2017, care a stabilit ca in cazul lui Lucian Netejoru "".Potrivit legislatiei, magistratii si demnitarii care sunt membri ai unor loje masonice au obligatia de a mentiona acest lucru in declaratiile de interese pe care le depun.In acest proces, judecatorul a chemat la bara Inspectia Judiciara, Consiliul Superior al Magistraturii, Agentia Nationala de Integritate si MLNR. Primul termen de judecata a fost stabilit pe 16 septembrie, potrivit portalului instantelor. Intr-o declaratie din aprilie 2019, Lucian Netejoru a aratat ca el este mandru ca a fost membru al Masoneriei si ca s-a retras din aceasta organizatie pentru nu a intra in incompatibilitate cu statutul sau de magistrat.", a declarat Netejoru, intr-un interviu acordat Antenei 3. Potrivit datelor MLNR, Netejoru a depus juramantul masonic in anul 2001, la Loja Sfantul Gheorghe nr. 98 a orasului Giurgiu.El a fost "radiat" din Masonerie pe 20 iunie 2007, pentru neplata sumelor datorate catre Loja si absente repetate pe o perioada de 3 luni consecutive.Potrivit CV-ului, Netejoru este magistrat din 1996 si si-a inceput cariera la Judecatoria Giurgiu. A ocupat pe rand functiile de vicepresedinte (2002) si presedinte (2004) al Judecatoriei Giurgiu. Iar in perioada 2004-2010 a fost presedinte al Tribunalului Giurgiu.In demersul sau, Bogdan a analizat Statutul Asociatiei MLNR, potrivit caruia calitatea de membru al Asociatiei se pierde astfel: prin excludere, prin demisie - adresata in scris Consiliului Director, sau prin deces.In cazul excluderii, potrivit articolului 8, alineatul 1), litera a), din Statut, aceasta poate fi determinata de:si/sau uneltiri contra intereselor Statului roman;urmata de consecinte grave pentru MLNR sau pentru interesele legitime ale oricarui membru al Asociatiei;sau neplata timp de un an a cotizatiei;publice a MLNR sau care vizeaza slabirea solidaritatii membrilor sau dezintegrarea Asociatiei.a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate sau decazut din drepturile civile.Alineatul 2, de la punctul 8, stabileste ca: "".Procedura "radierii" este demarata de secretarul lojei, care prezinta situatia absentelor si stadiul achitarii cotizatiilor. Procesul verbal al sedintei trebuie semnat de Maestrul Venerabil, Secretarul si Oratorul ().Intr-o sedinta urmatoare, membrii lojei voteaza "radierea". Daca membrii prezenti aproba aceasta, se emite o adresa catre Marele Maestru al MLNR, in care i se cere sa dispuna radierea pentru neplata cotizatiei si /sau absente nemotivate a masonilor."Marele Maestru dispune Marelui Secretariat sa radieze din activitatea masonica pe cei nominalizati in adresa lojei", este ultimul pas al procedurii.Camelia Bogdan explica nuantele: "".Detaliile despre apartenenta lui Netejoru la Masonerie apar intr-o ancheta a procurorilor DNA, care au investigat in 2017 acest aspect, pentru posibile fapte de fals in declaratii. Cazul a fost solutionat prin clasare, ca urmare a prescrierii faptei sau pentru ca "fapta nu exista".Ancheta de la DNA a dezvaluit ca Netejoru a depus, in perioada 2006-2017, un numar de 17 declaratii de interese. In niciuna dintre ele nu era trecuta calitatea de membru al Masoneriei.Una dintre acestea fusese depusa pe 23 mai 2006, perioada in care Netejoru era membru al lojei din Giurgiu, iar 16 erau depuse in perioada 2008-2017, dupa excluderea din Masonerie.Procurorii DNA au aratat ca in cazul declaratiei din 23 mai 2006, nu se mai pot face cercetari, deoarece a intervenit prescriptia. Infractiunea de fals in declaratii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda, iar termenul de prescriptie a raspunderii penale este de 5 ani.", a fost motivul clasarii declarat de procurorul DNA.In cazul celorlalte 16 declaratii de interese, din anii 2008-2017, ancheta s-a clasat deoarece "fapta nu exista".Prin adresa cu nr. 2220 din 11.05.2017, Asociatia MLNR a comunicat procurorilor DNA urmatoarele:Camelia Bogdan este in prezent suspendata din functia de judecator, ca urmare a unei decizii date de CSM de excludere din magistratura. Ea a contestat aceasta decizie la Inalta Curte.Este cea de-a doua decizie de excludere, in primul caz, Inalta Curte a intors hotararea si a decis mutarea disciplinara timp de 6 luni la Curtea de Apel Targu Mures.In mai 2019, Lucian Netejoru a fost numit de CSM la sefia Inspectiei Judiciare, pentru un nou mandat de trei ani. A fost unicul candidat pentru aceasta functie.Judecatorul este considerat un apropiat al sefei CSM, Lia Savonea. De altfel, Lia Savonea a facut parte din comisia de concurs.Primul mandat al lui Netejoru a expirat din 1 septembrie 2018, iar, potrivit legii, acesta mai avea dreptul la inca un mandat de 3 ani. Chiar daca mandatul sau expirase, el a condus mai multe luni institutia in baza unei OUG promovate de Tudorel Toader la solicitarea lui Liviu Dragnea.