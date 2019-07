Candidata unica la sefia Inaltei Curti: Nu imi doresc "preluarea", nu e o chestiune de dorinta

Achitarea

Este pentru prima data cand decizia numirii sefului Inaltei Curti se face de catre Sectia de judecatori a CSM, fara ca presedintele Romaniei sa aiba vreun cuvant de spus."Nu imi doresc preluarea, nu e o chestiune de dorinta", a raspuns Corbu unei intrebari, la intrarea in sediul CSM.Intrebata daca va fi un mandat greu, magistratul a replicat: "Vom vedea".Actuala sefa a Inaltei Curti, Cristian Tarcea, declara la inceputul lunii iulie ca sefa CSM, Lia Savonea, "tanjeste demult" la revocarea conducerii instantei supreme, pentru a numi in loc persoane "mai putin predispuse la independenta".Corina Corbu este presedinte al Sectiei de contencios-administrativ de la Inalta Curte. Este singurul candidat la sefia Inaltei Curti, dupa ce actualul presedinte al instantei, Cristina Tarcea, a anuntat ca nu mai doreste un nou mandat.In iulie 2014, Corina Corbu a fost trimisa in judecata de DNA, alaturi de alti magistrati de la instanta suprema, printre care si Gabriela Birsan, fiind acuzata de complicitate la favorizarea faptuitorului.Ea a fost achitata definitiv in mai 2018, alaturi de toti inculpatii din dosar.Potrivit anuntului CSM, candidatii pentru functia de sef al Inaltei Curti vor da, in fata Sectiei pentru judecatori, un interviu care consta in sustinerea planului managerial si verificarea aptitudinilor manageriale si de comunicare, fiind vizate capacitatea de organizare, rapiditatea in luarea deciziilor, resistenta la stres, capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung etc.