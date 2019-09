Candidatul Partidului Dac la prezidentiale intervine in procesul in care familia Saramat cere anularea adoptiei Sorinei

Sursa: Facebook/Catalin Ioan Berenghi

Un numar de 29 de cereri de interventie au fost depuse la Tribunalul Bucuresti, iar judecatorii au amanat procesul pentru data de 21 octombrie.Berenghi este cunoscut ca fiind initiatorul unui protest in 2015 impotriva constructiei unei moschei in Capitala. In septembrie 2015, el a adus cativa purcei pictati in culorile tricolorului sa pasca pe locul destinat viitorului lacas.Ulterior, au pus in acel loc o cruce de piatra de peste 200 de ani vechime, adusa din Moldova.De altfel, Berenghi a anuntat inclusiv pe Facebook ca vrea sa intervina in favoarea familiei Saramat."Nu insemna ca daca ai bani si locuiesti in SUA, ai dreptul sa iei din sanul familiei orice copil ai chef! In Romania sunt peste 50.000 de copii fara parinti, de ce tocmai acest copil??????," spune Berenghi.La finalul anului trecut, Berenghi a intervenit intr-un alt caz mediatizat, cel in care Dacian Ciolos cerea infiintarea formatiunii politice Miscarea Romania Impreuna (MRI) . El se opunea acestui partid, iar prin demersul sau a tergivesat judecarea procesului.