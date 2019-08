Casa de Sanatate, obligata sa plateasca tratamentul unei paciente dintr-o clinica privata, dupa ce spitalele de stat i-au refuzat internarea

Refuz pe linie

Reactia magistratilor

Judecatori: Era o stare de necesitate

Apelul la Constitutie si CEDO

Ziare.

com

Femeia este din comuna Cosereni (Ialomita) si a ajuns sa fie tratata intr-o clinica privata din Capitala dupa ce marile spitale de urgenta de stat din Bucuresti au refuzat internarea ei, motivand lipsa de paturi.", explica Judecatoria Sectorului 1 de ce a dat aceasta decizie.Povestea femeii a inceput pe 9 octombrie 2015, atunci cand a fosta dusa cu ambulanta la Spitalul Municipal Urziceni (Ialomita), avand probleme respiratorii. Medicul de garda de la Urziceni i-a acordat primul ajutor, dar a solicitat transfer rapid intr-o unitate medicala cu dotari superioare, deoarece situatia pacientei se agravase si femeia intrase in coma.Medicul a solicitat in zadar ca pacientul sa fie transferat la Spitalul Judetean Slobozia, Spitalul de Urgente "Floreasca" Bucuresti, Spitalul de Urgenta "Bagdasar-Arseni" Bucuresti sau Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti.Primea acelasi raspuns: refuzam transferul. Nu avem paturi libere.In aceasta situatie, fiica pacientei a cerut transferul de urgenta la o clinica privata, lucru care s-a si realizat imediat. Costurile spitalizarii au fost achitate de pacient, desi era asigurat, iar serviciile medicale in acest caz sunt decontate de stat.Cazul i-a revoltat pe magistratii de la Judecatoria Sectorului 1, care au explicat ca Statul Roman trebuie sa aiba grija de cetatenii sai si sa le asigure tratament medical. Instanta arata ca Parlamentul nu numai ca a tolerat, dar a si incurajat formarea de spitale private, tocmai pentru a evita astfel de situatii."Instanta apreciaza ca aceasta situatie in care desi medicul curant al reclamantei IR () a apreciat ca este nevoie de internarea intr- un alt spital public, cu competente (si dotari) superioare, iar cererea sa nu a putut fi satisfacuta ca urmare a lipsei de locuri in spital, este incompatibila cu grija pe care trebuie sa o poarte Statul Roman asupra cetatenilor sai, trebuind sa se asigure ca astfel de situatii sunt evitate., locul de internare (Spitalul Municipal Urziceni) aratand ca este necompetent medical sa o trateze si numeroase spitale din Bucuresti refuzandu-i primirea pe temeiul lipsei de locuri," motiveaza decizia Judecatoria Sectorului 1.Trebuie spus ca in timpul procesului, CASMB a insistat ca aceste servicii nu pot fi decontate din cauza faptului ca nu a fost urmat traseul administrativ complex, reglementat de mai multe HG-uri si legi, care arata caJudecatorii au respins acest punct de vedere."Reclamantei ii era imposibil sa efectueze alte demersuri, decat acelea pe care deja le-a intreprins, alegand pentru salvarea vietii, prin intermediul fiicei sale, sa apeleze voluntar la un spital din afara sistemului public, la care s-a internat sub contract si la care a reusit sa-si amelioreze starea," explica magistratii.Instanta atrage atentia ca atunci cand a fost incheiat contractul cu clinica privata, "".Instanta considera atitudinea pacientei una fireasca si rezonabila, in conditiile in care a depus toate demersurile pentru a obtine tratamentul in cadrul sistemului public de sanatate,"In schimb, atitudinea paratei CASMB instanta o gaseste reprobabila, in conditiile in care recunoaste ca sistemul public de sanatate nu i-a putut acorda asistenta medicala, totusi refuza decontul, apreciind ca este vorba deDesi strict formal pozitia CASMB este una legala, instanta, in virtutea art. 2 din CEDO () si art. 22 din Constitutie () este nevoita sa intervina si sa statueze ca reclamanta nu a avut o alegere reala, ci", conchide Judecatoria Sectorului 1.Magistratii au aratat ca in cazul pacientei, prejudiciul suferit ca urmare a protejarii vietii sale trebuie sa fie reparat, pe de o parte, spre a nu fi saracit patrimoniul sau si, pe de alta parte, a se incerca a se evita aceasta conduita nefericita care a mai atras, in trecut, condamnarea Romaniei in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO).