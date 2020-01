Caz curios in Justitie: De 15 ani, colonelul Stanica executa acasa condamnarea la 10 ani de inchisoare pentru uciderea disidentului Ursu

Obligatiile

Tudor Stanica a fost condamnat definitiv pe 10 octombrie 2003, dar fostul militian a stat dupa gratii doar aproximativ un an. Apoi, in ultimii 15 ani, fostul colonel de Militie a sustinut ca este grav bolnav, a adus acte medicale si a cerut sa nu execute pedeapsa in penitenciar.In timpul procesului, magistratul dispune analizarea cazului de catre o comisie de medici de la INML, care confirma starea grava de sanatate a fostului militian. Asa ca, de fiecare data, judecatorii au intrerupt executarea pedepsei."Admite cererea de intrerupere a executarii pedepsei formulate de petentul condamnat Tudor Stanica.Dispune intreruperea executarii pedepsei inchisorii de 10 ani aplicata condamnatului prin sentinta penala nr.49/14 iulie 2003 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia II-a Penala, definitiva prin decizia penala nr. 4403/2003 a Curtii Supreme de Justitie pe o durata de 1 an incepand cu data de 12 aprilie 2020 (data la care expira intreruperea executarii pedepsei dispuse anterior prin sentinta penala nr.27/F/6.02.2019 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a Penala)," este minuta Curtii de Apel Bucuresti, din 15 ianuarie 2020. Tudor Stanica trebuie sa respecte mai multe obligatii:- Sa nu depaseasca teritoriul Romaniei;- Sa ia legatura cu organul de politie in a carui raza teritoriala domiciliaza in trei zile de la ramanerea definitiva a prezentei hotarari pentru a fi luat in evidenta si a stabili mijlocul de comunicare permanenta, precum si sa se prezinte la instanta de executare ori de cate ori este chemat;- Sa nu-si schimbe locuinta fara incuviintarea instantei - Curtea de Apel Bucuresti - Sectia II Penala;- Sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme;- Sa se prezinte de indata la unitatea sanitara la care urmeaza sa faca tratamentul." pune in vedere instanta.Potrivit procurorilor, in noiembrie 1985, Tudor Stanica si Mihail Creanga au cerut si determinat doi detinuti de drept comun, Marian Clita si Radu Gheorghe, "sa exercite acte de violenta" impotriva inginerului Gheorghe Ursu, disident comunist.Ofiterul Mihai Creanga si detinutul Marian Clita au fost condamnati, si-au executat pedeapsa si au fost eliberati. Marian Clita a recidivat si a ucis o stewardesa.