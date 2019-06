Caz inedit in justitie: Doua dosare cu obiect identic au fost solutionate diferit de acelasi judecator

Doua procese diferite

Cazul a fost prezentat de Ziarul de Iasi. Totul incepe in octombrie 2018, atunci cand un iesean a primit o sanctiune contraventionala dupa ce a fost prins de Politia Rutiera in timp ce conducea cu viteza prea mare. Mai exact, ieseanul ar fi condus cu 111 km/h pe DN2, pe raza localitatii Calimanesti, in judetul Vrancea.Amenda a fost acordata in baza masuratorii efectuate de aparatul radar al Politiei, care era omologat. In acelasi timp, politistii i-au ridicat permisul de conducere.Pentru a scapa de sanctiune, barbatul a apelat la un avocat din Iasi, care i-a redactat o contestatie a procesului verbal de contraventie. Documentul a fost trimis Judecatoriei Panciu atat prin posta, cat si prin mail.Uzantele instantelor de judecata arata ca, atunci cand sunt deschise corespondentele, grefierul verifica daca actiunea primita nu e deja inregistrata pe rolul aceleiasi instante.Acest lucru nu s-a intamplat in acest caz, reprezentantii Judecatoriei Panciu inregistrand dosarele cu numerele 2015 si 2049, ambele continand fix aceeasi actiune.S-au constituit, astfel, doua procese diferite, care au fost repartizate aceluiasi judecator, Daniela Cimpoeru, si aceleiasi grefiere, Florentina Stoica.Dosarul 2015/275/2018 , inregistrat pe 30 octombrie 2018, pe portalul instantelor.Dosarul 2049/275/2018 , inregistrat pe 2 noiembrie 2018, pe portalul instantelor.In martie 2019, vin si deciziile contradictorii.Pe 7 martie 2019, in dosarul 2015/275/2018, Judecatoria respinge plangerea ca neintemeiata."In speta se retine ca dispozitiile legale precizate au fost respectate de intimata (Politie- n.red.) care a atasat intampinarii inregistrarea video din care rezulta ca petentul circula la data si ora consemnata in procesul verbal cu viteza de 111 km/h in sector de drum cu limitare viteza de 60 km/h", motiveaza judecatorul Daniela Cimpoeru, potrivit Ziarul de Iasi. Pe 21 martie 2019, in dosarul 2049/275/2018, Judecatoria admite plangerea si anuleaza contraventia.Potrivit motivarii, Politia nu ar fi trimis si in acest dosar inregistrarea video in care ieseanul a fost filmat ca circula cu viteza."Instanta retine ca intimata nu a facut dovada contraventiei imputate petentului, respectiv ca circula cu viteza de 111 km/h, in zona cu limitare de 60 de km/h (...) astfel, desi petentei i s-a solicitat sa depuna la dosar inregistrarea video pe un suport CD care sa poata fi accesat atat de petent cat si de instanta, aceasta nu s-a conformat", a motivat acelasi judecator.Soferul iesean nu a dorit sa comenteze situatia in care se afla, aceeasi reactie avand-o si avocatul sau. Ambele procese privind abaterea rutiera a soferului iesean s-au mutat acum la Tribunal Vrancea, care va da sentintele definitive in acest caz.