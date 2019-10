Caz suspect la Inspectia Judiciara: Se incerca ascunderea unei proceduri disciplinare impotriva unui judecator care a sesizat Curtea de Justitie a UE

Reactia FJR

Anuntul a fost facut de Inspectia Judiciara, dupa ce Forumul Judecatorilor din Romania a atras atentia asupra unei adrese trimise de seful IJ, Lucian Netejoru, catre Lia Savonea.In document se arata ca pe rolul Inspectiei Judiciare nu exista lucrari care privesc existenta unor dosare in care sa fie inceputa cercetarea disciplinara sau exercitata actiunea disciplinara pentru nerespectarea deciziilor CCR, ca urmare a sesizarii CJUE cu o cerere preliminara privind interpretarea dreptului Uniunii."Pe rolul Inspectiei Judiciare nu exista lucrari din categoria celor la care se refera solicitarea adresata institutiei noastre. Facem precizarea ca sesizarile avand ca obiect savarsirea abaterii disciplinare anterior mentionata au fost clasate," se arata in adresa lui Netejoru, din 21 octombrie.Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) a atras atentia opiniei publice asupra faptului ca se incearca, de IJ si de conducerea CSM, ascunderea grosolana a unei proceduri disciplinare initiate fata de un judecator care a sesizat, in exercitarea atributiilor sale jurisdictionale, Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu o cerere de decizie preliminara, ce face obiectul cauzei C-379/19, Procuror DNA - Serviciul Teritorial Oradea.Cititi comunicatul FJR pe site-ul asociatiei de magistrati. In acest context, Inspectia Judiciara a anuntat ca a clasat pe 18 octombrie cercetarea disciplinara a judecatoarei Georgeta Ciungan.Intr-un comentariu facut pe contul unui membru CSM, Bogdan Mateescu, judecatorul Georgeta Ciungan ridica mai multe probleme in cazul cercetarii deschise impotriva sa si da de inteles ca inspectorul judiciar "i-ar fi urmarit cauza.""Audierea in cadrul cercetarii disciplinare a avut loc exact in ziua in care aveam termen de judecata in cauza in care am sesizat CJUE si formeaza totodata obiectul cercetarii. Desi am anuntat in prealabil ca este discutabil sa fiu audiata in aceeasi zi, am fost anuntata ca atunci voi fi audiata.Am intrat la ora 10 la audiere in cadrul cercetarii disciplinare, la ora 11 am anuntat ca trebuie sa intru in sala in acea cauza.Am inceput sedinta, si la vreo 30 de minute de dezbateri pe anumite chestiuni de judecata, avocatul care initial a facut plangere formuleaza cerere de recuzare pentru ca sunt cercetata disciplinar.Si am intrebat de ce nu m-au recuzat de la inceputul sedintei. Raspunsul a fost in sensul ca au asteptat sa vada daca ma abtin. Ies din sala ca sa se solutioneze recuzarea, ma intorc la audiere la IJ si sunt intrebata, printre altele, daca a fost admisa recuzarea?Afirm ca nu stiu, si tot printre altele, sunt intrebata daca e o cauza cu miza. Paf. Dincolo de toate acestemai trebuie sa stiti ca, la data cand a fost formulata plangerea la inspectie de un avocat, eu nu ma pronuntasem pe sesizarea CJUE si nici nu era redactata hotararea de trimitere.Abia la o luna am trimis la CJUE si in rezolutia de incepere a cercetarii disciplinare este retinuta ca stare de fapt doar pasaje, si in mod exclusiv, din hotararea de sesizare a CJUE. Am invocat nelegalitatea cercetarii pentru ca practic inspectorul mi-a urmarit cauza, dar mi-a respins cererea."