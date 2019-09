Cazul crimelor de la Caracal: Instanta o obliga pe mama Luizei la prelevarea de probe biologice, dupa ce avocatul a sfatuit-o sa refuze acest lucru

Ziare.

com

Aceste probe biologice sunt necesare pentru efectuarea unei noi expertize judiciare genetice, anunta procurorii DIICOT intr-un comunicat de presa remis marti"In vederea punerii in executare a autorizarii instantei de judecata, organele de politie judiciara delegate in acest scop vor desfasura activitatile prevazute de lege, in cursul zilei de 24 septembrie 2019," arata procurorii.Potrivit sursei citate, ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova s-au prezentat, luni, la domiciliului Monicai Georgeta Melencu, pentru relevarii de probe biologice, dar femeia a refuzat acest lucru, dupa consultarea cu aparatorul ales."Precizam ca administrarea acestor probe este indispensabila stabilirii identitatii victimei in vederea deplinei lamuriri a cauzei si bunei desfasurari a urmaririi penale," mai explica DIICOT.Legistii au trimis la DIICOT raportul final privind expertiza antropologica a fragmentelor osoase descoperite la liziera unei paduri din Caracal, unde Gheorghe Dinca sustine ca a aruncat ramasitele Luizei Melencu, si au precizat ca acestea apartin unei fete de 15 - 19 ani.Specialistii mentioneaza ca este vorba despre o alta persoana decat Alexandra Macesanu.I.S.