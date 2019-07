Cazul de la Caracal: Inspectia Judiciara face verificari in cazul magistratilor implicati in ancheta

Ziare.

In primul rand, verificarile IJ vizeaza modul "in care au fost respectate dispozitiile procedurale de catre magistratii implicati in instrumentarea cauzei."O alta pista a verificarilor are ca tinta Asociatia "Miscarea pentru apararea statutului procurorilor" (AMASP), care a trimis, sambata, o scrisoare deschisa, in care relateaza succesiunea evenimentelor in cazul tragediei din Caracal."La 29 iulie 2019, pentru verificarea circumstantelor in care au fost date publicitatii presupuse informatii vizand derularea anchetei penale de catre o asociatie profesionala a magistratilor, inspectorii judiciari vor efectua verificari prealabile in aceste cauze pentru a stabili daca exista indicii cu privire la savarsirea vreunei abateri disciplinare," anunta IJ.