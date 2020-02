Cazul judecatorului Crina Muntean: Cum a tinut Inspectia Judiciara o sesizare la sertar timp de doua saptamani si cu ce consecinte

De ce este cercetata Muntean

Sursa: Motivarea CSM

Sursa: Decizia CSM

Se intampla in cazul Crinei Muntean, pe care Inspectia Judiciara a trimis-o in fata Sectiei disciplinare din CSM pentru ca ar fi incalcat dispozitiile privind repartizarea aleatorie a dosarelor si ar fi pus monopol pe masurile de supraveghere tehnica, fiind singurul judecator de drepturi si libertati de la Tribunalul Bihor in perioada ianuarie - noiembrie 2018.In rezolutia de exercitare a actiunii disciplinare, se arata ca Muntean si-ar fi convins colegii din conducerea Tribunalului Bihor sa o desemneze, temporar, titular in ambele completuri de judecator de drepturi si libertati (JDL), dupa ce un magistrat a avansat la Curtea de Apel Oradea.Decizia Colegiului de conducere a fost luata in unanimitate, in decembrie 2017, solutia fiind permisa de regulamentul intern al instantelor. Desi a fost o decizie colegiala in unanimitate, doar Muntean a fost trimisa in judecata disciplinara.Atunci ea ocupa mai multe functii in instanta: era vicepresedinte al Tribunalului Bihor, asigura si conducerea Sectiei penale, dar si a Tribunalului Bihor si era titular intr-unul dintre cele doua completuri JDL. S-a ajuns la aceasta situatie intr-o perioada in care la Sectia Penala a Tribunalului Bihor activau doar 4 judecatori.Sesizarea in acest caz a fost facuta de avocatul oradean Razvan Doseanu, care a trimis-o prin posta pe. Plicul a ajuns la Bucuresti, la Inspectia Judiciara, pe, cand a fost inregistrata sesizarea in registrul de primiri documente.Abia dupa doua saptamani, sesizarea a fost prezentata inspectorului sef Lucian Netejoru, pentru a dispune conform legii. Lucrarea a fost repartizata Directiei de inspectie pentru judecatori, fiind inregistrata la data dein registrul de evidenta a lucrarilor de inspectie. Pe, sesizarea este repartizata inspectorului judiciar Cornelia Dima.La finalul verificarii prealabile, inspectorul Cornelia Dima decide clasarea sesizarii pe. Seful Inspectiei Judiciare infirma pe 12 martie 2019 decizia de clasare si dispune completarea verificarilor. In dosar mai este desemnat un inspector, judecatorul Roxana Petcu, sotia fostului secretar de stat din MAI si fost prefect de Ilfov si Bucuresti, Adrian Petcu.Pe 11 aprilie 2019 sunt finalizate completarile, asa ca se incepe cercetarea disciplinara pentru toti cei 7 membri ai Colegiului de conducere de la Tribunalul Bihor care au decis modalitatea de repartizare. La finalul cercetarii, la sfarsitul lunii iunie, actiunea disciplinara s-a exercitat doar impotriva Crinei Muntean.In fata Sectiei disciplinare pentru judecatori din CSM, Crina Muntean a respins cu vehementa constatarile Inspectiei Judiciare. Ea a ridicat mai multe exceptii. Cele mai importante vizeaza nulitatea absoluta a actiunii disciplinare, ca urmare a depasirii termenului de 45 de zile de efectuare a verificarilor prealabile, dar si modul in care s-a facut repartizarea cazului sau catre inspectorii judiciari.Potrivit Legii 317/2004 a CSM, verificarile prealabile se efectueaza in termen de 45 de zile de la data sesizarii Inspectiei Judiciare, iar inspectorul-sef poate dispune prelungirea termenului de efectuare a verificarii prealabile cu cel mult 45 de zile, daca exista motive intemeiate care sa justifice aceasta masura.De la data la care Inspectia Judiciara a primit sesizarea, 28 decembrie 2018, pana la data finalizarii verificarii prealabile, 21 februarie, ar fi trecut cele 45 de zile, iar seful Inspectiei Judiciare nu a prelungit acest termen.Sase judecatori din CSM (Nicoleta Tint, Mariana Ghena, Simona Marcu, Lia Savonea, Gabriela Baltag si Evelina Oprina) au respins aceasta exceptie, la inceputul lunii februarie 2020. Potrivit motivarii acestei decizii, termenul trebuie sa curga din momentul in care o sesizare este inregistrata in registrul lucrarilor de inspectie, in acest caz 11 ianuarie, si nu cand este inregistrata in registrul documentelor primite, 28 decembrie.Un alt membru CSM, judecatorul Bogdan Mateescu, a facut opinie separata. El sustine ca data sesizarii Inspectiei Judiciare, in sensul stabilit de lege, este data la care sesizarea a fost inregistrata la aceasta institutie.Mateescu arata ca a considera ca "data sesizarii" este momentul inregistrarii la Directia de inspectie pentru judecatori ar insemna "".Tot astfel, mai arata membrul CSM, momentul de la care incepe sa curga un termen de decadere in alte situatii din dreptul roman este unul fix, care nu depinde de vointa destinatarului normei care instituie termenul: termenul de depunere al intampinarii curge de la data primirii actiunii la o persoana juridica, iar nu de la data repartizarii sale juristului care sa o intocmeasca; "termenul de 10 zile prevazut de Legea 77/2016 (privind darea in plata - n.red.) curge de la primirea notificarii de catre banca, iar nu de la distribuirea sa functionarului competent din cadrul bancii, iar exemplele pot continua".Cazul Crinei Muntean de la Sectia pentru judecatori in materie disciplinara continua pe 25 martie. Atunci, membrii CSM vor pune in discutie o exceptie a nulitatii actiunii disciplinare pentru motivul vizand nerespectarea dispozitiilor legale privind repartizarea aleatorie a sesizarii.Inspectia Judiciara trebuie sa explice cum a fost repartizat acest caz inspectorilor judiciari. La solicitarea Crinei Muntean au fost trimise mai multe documente importante din perioada decembrie 2018 - ianuarie 2019: extrasele din registrul general de evidenta a lucrarilor Inspectiei Judiciare, fisele de repartizare si procesele-verbale de repartizare aleatorie, procedura operationala privind repartizarea aleatorie in cadrul IJ si situatia concediilor inspectorilor.