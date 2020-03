Cazul procurorului condamnat pentru coruptie, nemultumit ca ramane fara pensie speciala

Sesizarea CSM

Angela Nicolae era nemultumita ca dupa condamnare ajunsese sa ia o pensie de 4.340 de lei brut.Angela Nicolae a fost sefa Biroului de Relatii Internationale si Programe - altele decat Phare din Parchetul General. Ea a fost condamnata la 4 ani de inchisoare pentru trei infractiuni de trafic de influenta, intr-un caz celebru instrumentat de DNA.Potrivit acuzatiilor, ea ar fi pretins de la liderul unei retele de evaziune fiscala, Ghaziri Rami, direct si prin intermediul fiului sau, Daniel Nicolae, sume de bani totalizand 111.715 lei si 1.500 de euro.In schimbul banilor, Angela Nicolae a promis ca va interveni pe langa judecatori si procurori, astfel incat sa ii determine sa pronunte hotarari favorabile lui Ghaziri Rami si firmei sale. Dupa ce ancheta a fost deschisa, in decembrie 2013, Angela Nicolae a demisionat din functia de procuror.Pe 15 iunie 2015, Inalta Curte a condamnat-o definitiv pentru fapte de coruptie. Magistratii au mentinut si decizia de confiscare de la Angela Nicolae a sumei de 87.715 lei si au confirmat impunerea sechestrului pe un apartament. In acelasi dosar, Daniel Nicolae, fiul procurorului, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare, aceeasi pedeapsa primind si Ghaziri Rami.La cateva luni de la condamnare, CSM a sesizat Casa de Pensii si a solicitat sa se dispuna luarea masurilor legale care se impun, in legatura cu incetarea platii pensiei de serviciu, incepand cu data ramanerii definitive a hotararii de condamnare pentru infractiuni de coruptie, respectiv 15 iunie 2015.Motivul, in iulie 2014, in plina ofensiva anticoruptie, a fost modificata Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor care stabilea ca magistratii condamnati pentru coruptie nu mai primesc pensii de serviciu.In aceasta situatie, Casa de Pensii a oprit plata pensiei speciale, iar Angelei Nicolae i s-a acordat pensie pentru limita de varsta, in baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, incepand cu data de 14 martie 2016. Valoarea acesteia a fost de 4.340 de lei brut.Nemultumita de aceasta decizie, Angela Nicolae a chemat in judecata Casa de Pensii. Ea a explicat judecatorilor ca faptele pentru care a fost condamnata sunt din 2012-2013.Deci anterior momentului decembrie 2013, cand a parasit magistratura prin demisie, si inainte ca legea sa fie modificata in cazul magistratilor condamnati pentru coruptie. Asa ca aceasta prevedere nu ar trebui sa se aplice in cazul sau.Doua instante din Capitala, Tribunalul Bucuresti si Curtea de Apel Bucuresti, au analizat acest caz si au respins solicitarile Angelei Nicolae."In speta de fata se retine ca masurile edictate de art. 83 indice2 din Legea 118/2014 () au avut ca scop reglementarea situatiei speciale a magistratilor condamnati penal pentru savarsirea unor fapte de coruptie, cu privire la care legiuitorul roman a instituit expres ca nu au dreptul la pensie de serviciu.," motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.Judecatorii arata ca Angela Nicolae primeste in continuare pensie, deci nu i-a fost afectat dreptul la pensie., aceasta beneficiind in continuare de drepturi banesti cu titlul de pensie in cuantum calculat prin raportare la principiul contributivitatii respectiv avandu-se in vedere contributiile pe care partea le-a facut la bugetul asigurarilor sociale in perioada de activitate profesionala," conchide Curtea de Apel Bucuresti.Desi este infractoare dovedita, in timpul procesului, la solicitarea Angelei Nicolae, Tribunalul Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu o exceptie de neconstitutionalitate a articolului din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.La sfarsitul anului trecut, CCR a respins ca neintemeiata exceptia ridicata. Motivarea acestei decizii a fost publicata saptamana trecuta in Monitorul Oficial.Neacordarea sau, dupa caz, sistarea pensiei de serviciu nu are natura juridica a unei sanctiuni penale, ci, asa cum s-a aratat mai sus,," explica CCR.