Cazul Sorina: Judecatorii craioveni desfiinteaza o parte din actele din procesul de la Drobeta si muta cazul la Slatina

Licu cere interdictia parasirii tarii

Ziare.

com

Magistratii Curtii de Apel Craiova au decis ca dosarul Sorinei sa fie stramutat la Slatina, in judetul Olt, la Tribunal, in urma solicitarii familia Sacarin."S-a admis cererea de stramutare a dosarului de la Judecatoria Drobeta Turnu Severin la Tribunalul Olt. Minuta este mai ampla, au fost desfiintate si actele intocmite de Judecatoria Drobeta Turnu Severin, ca urmare a admiterii cererii de stramutare.Dosarul va fi trimis la Tribunalul Olt, se va inregistra si se va da un termen de judecare. Conform minutei, se dispune refacerea tuturor actelor indeplinite de instanta inainte de stramutare", a declarat Ionel Grigorie, purtatorul de cuvant al Curtii de Apel Craiova.In urma cu o saptamana, parintii adoptivi ai fetitei de 8 ani din Baia de Arama i-au cerut procurorului general Bogdan Licu stramutarea judecarii ordonantei presedintiale de la Mehedinti departe de zona Craiova, de teama ca vor fi linsati si pentru a evita un "scandal monstruos la Tribunalul Mehedinti".Procurorul general interimar Bogdan Licu a contestat in instanta decizia judecatorilor prin care fetita din Baia de Arama a fost data spre adoptie unei familii din SUA si a solicitat interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre minora.Licu a formulat o cerere de ordonanta presedintiala catre Tribunalul Mehedinti, prin care a solicitat interzicerea parasirii tarii de catre minora, dar Tribunalul a declinat competenta catre Judecatoria Drobeta Turnu Severin.In acelasi timp, Judecatoria Drobeta Turnu Severin a dispus, pe 26 iunie, amanarea pentru data de 3 iulie