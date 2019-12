Cazul Timmermans: O asociatie de magistrati ii face plangere penala Adinei Florea si cere expertiza psihiatrica

"A efectuat o urmarire penala completa!"

Este vorba de un dosar deschis de Adina Florea, in urma unui denunt facut de publicatia Lumea Justitiei, impotriva comisarilor europeni Frans Timmermans si Vera Jourova, a sefei Reprezentantei CE in Romania, Angela Cristea, dar si a fostului procuror general Augustin Lazar.Ancheta a fost clasata dupa aproape doua luni, in martie 2019, "intrucat s-a stabilit ca nu s-a decelat niciun element/indiciu de natura sa conduca la presupunerea rezonabila ca faptele reclamate ar exista in materialitatea lor."Potrivit plangerii facute de asociatia "Initiativa Pentru Justitie", avand in vedere temeiul clasarii, rezulta ca Adina Florea a efectuat o urmarire penala completa cu privire la faptele pretins savarsite de trei fnctionari ai UE.Asta desi acestia beneficiau de imunitate, potrivit tratatelor europene. Acest aspect a fost subliniat inclusiv de purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, intr-o conferinta de presa.Aceste aspecte ar fi fost ignorate pe parcursul urmaririi penale, inclusiv in ordonanta de clasare, Adian florea si-ar fi justificat ancheta in cauza in baza competentei SIIJ de urmarire a pretinselor fapte ale fostului procuror general al Romaniei, Augustin Lazar, "cu care inaltii oficiali europeni ar fi actionat impreuna, potrivit denuntului","Procedand astfel, numita Florea Adina, in calitate de procuror, functionar public in sensul art. 175 alin. (1) lit. a) C.p., in exercitarea atributiilor de serviciu, cu intentie, a indeplinit o serie de acte de urmarire penala in dosarul penal nr. 295/P/2019 al SIIJ in mod defectuos - cu incalcarea art. 58 alin. (1) si (2) C.p.p. si art. 13 C.p. si rap. la art. 11 lit. (a) din Protocolul nr. 7 la Tratatele Uniunii Europene -Fapta intruneste elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu, prev. de art. 297 alin. 1 C.P.", se arata in plangerea "Initiativei Pentru Justitie".Asociatia solicita mai multe mijloace de proba:- Actele din dosarul de ancheta al Adinei Florea,- Declaratiile celor doi copresedinti ai "Asociatiei Initiativa Pentru Justitie",- Imaginile video cu purtatorul de cuvant al Comisiei Europene,- "".