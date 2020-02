Ce contine proiectul de lege pentru desfiintarea SIIJ: Anchetarea unui magistrat se face doar cu autorizarea prealabila a procurorului general

De ce este nevoie de o protectie?

Prevederi care, in esenta, cresc imunitatea magistratilor. Acestea sunt o parte din masurile propuse de Ministerul Justitiei in proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei.Documentul a fost publicat marti pe site-ul Ministerului Justitiei si are 3 pagini. Schimbarile legislative vizeaza situatia dosarelor aflate in prezent la Sectia Speciala, a procurorilor din aceasta structura si cea vizand viitoarele anchete deschise in cazul magistratilor.Specialistii din Ministerul Justitiei arata in expunerea de motive."In scopul asigurarii unei protectii adecvate a magistratilor impotriva presiunilor exercitate asupra lor, impotriva abuzurilor savarsite prin sesizari/denunturi arbitrare, proiectul de lege prevede instituirea unor mecanisme suplimentare, cu rol de garantie, in cazul in care acestia au calitatea de suspect in dosare penale, reglementarea propusa asigurand, totodata, un echilibru intre aceste garantii si necesitatea unui mecanism efectiv in materia raspunderii penale a magistratilor, in situatia existentei unor probe sau indicii temeinice din care rezulta suspiciunea rezonabila ca persoana in cauza a savarsit o infractiune.Mecanismele propuse contribuie la sporirea garantiilor de independenta recunoscute magistratilor, tinand seama de faptul ca judecatorul trebuie sa isi exercite functia judiciara in mod independent, pe baza propriei aprecieri a faptelor si in concordanta cu spiritul legii, fara influente externe, sugestii, presiuni, amenintari si fara vreun amestec, direct sau indirect, indiferent de la cine ar proveni si sub ce motiv, aspecte subliniate pregnant si in documentele internationale; totodata, reglementarile legale trebuie sa asigure independenta si autonomia efectiva a procurorilor si sa stabileasca garantii adecvate in acest sens, procurorii avand indatorirea de a actiona in mod echitabil, impartial si obiectiv," se arata in expunerea de motive.Proiectul contine si texte privind competenta de efectuare a urmaririi penale in cauzele care sunt in prezent de competenta SIIJ."La data intrarii in vigoare a prezentei legi Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, denumita in continuare Sectia Speciala, se desfiinteaza," este primul articol din acest proiect.- Dosarele aflate pe rolul Sectiei Speciale vor fi transmise la parchetele competente;- Caile de atac exercitate de Sectie vor putea fi retrase numai de procurorul general;- Procurorii din cadrul Sectiei, inclusiv procurorul sef adjunct, revin la parchetele de unde provin;- Este stabilita competenta DNA si DIICOT in anchetele deschise unor magistrati;- Sectiile CSM se pronunta asupra cererilor de incuviintare a trimiterii in judecata in termen de 15 zile de la primirea sesizarii si de indata dupa primirea sesizarii, in cazul cererilor de incuviintare a perchezitiei, retinerii, arestarii preventive sau arestului la domiciliu;- Punerea in miscare a actiunii penale fata de un judecator sau procuror se face cu autorizarea prealabila a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;- Trimiterea in judecata a judecatorilor si procurorilor se incuviinteaza de Sectia pentru judecatori sau, dupa caz, de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.- Astfel, cauzele aflate pe rolul Sectiei la data intrarii in vigoare a legii, precum si dosarele solutionate, aflate in arhiva Sectiei la aceasta data, se transmit pe cale administrativa, in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a legii, parchetelor competente potrivit legii, prin grija Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;- Solutiile dispuse de procurorii Sectiei, care anterior intrarii in vigoare a legii nu au facut obiectul controlului ierarhic, sunt supuse dupa aceasta data controlului exercitat de procurorul general al PICCJ, regula fiind incidenta atat in cazul controlului exercitat din oficiu, cat si in cazul controlului exercitat la sesizare (plangere);Incepand cu data desfiintarii Sectiei, reprezentarea Ministerului Public in cauzele preluate de la Sectie va fi asigurata de procurori din cadrul parchetelor de pe langa instantele pe rolul carora se afla acestea, daca prin lege nu se dispune altfel.- Pentru respectarea principiului subordonarii ierarhice, caile de atac exercitate de Sectie vor putea fi retrase numai de procurorul general;- Posturile aflate in schema de functii si de personal a Sectiei la data intrarii in vigoare a legii raman in schema Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, fiind redistribuite in cadrul celorlalte sectii ori in cadrul altor parchete, in functie de necesitati;- Procurorii din cadrul Sectiei, inclusiv procurorul sef adjunct, revin la parchetele de unde provin;- Personalului detasat pe celelalte categorii de posturi din cadrul Sectiei ii inceteaza detasarea incepand cu data desfiintarii acesteia;- De asemenea, este stabilita competenta DNA si DIICOT in anchetele deschise unor magistrati;- Punerea in miscare a actiunii penale fata de un judecator sau procuror se face cu autorizarea prealabila a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;- Sectiile Consiliului Superior al Magistraturiise pronunta asupra cererilor de incuviintare a trimiterii in judecata in termen de 15 zile de la primirea sesizarii si de indata dupa primirea sesizarii, in cazul cererilor de incuviintare a perchezitiei, retinerii, arestarii preventive sau arestului la domiciliu;- Trimiterea in judecata a judecatorilor si procurorilor se incuviinteaza de Sectia pentru judecatori sau, dupa caz, de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii;- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ministrul justitiei si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu au drept de vot in situatiile in care sectiile indeplinesc rolul de instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare, la solutionarea sesizarilor referitoare la buna reputatie a judecatorilor si procurorilor, a cererilor privind incuviintarea perchezitiei, retinerii, arestarii preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecatori, procurori ori magistrati-asistenti, precum si a cererilor privind incuviintarea trimiterii in judecata a judecatorilor si procurorilor.