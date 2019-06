Ce risca un magistrat care nu-si declara apartenenta la Masonerie. Culisele blocarii unui proces

Avertismentele

Dar, totusi, in anumite cazuri, s-ar putea renunta la aplicarea unei condamnari.Aceasta ar fi concluzia Curtii de Apel Timisoara intr-un caz fara precedent, aflat pe rolul instantelor de judecata. Este vorba de procesul in care sunt implicati fostul sef al Politiei Romane, chestorul Liviu Popa (50 de ani), si judecatorul Ovidiu Galea (50 de ani) de la Tribunalul Bihor.Cei doi au fost judecati pentru acuzatii de fals in declaratii in forma continuata, care au legatura cu apartenenta lor la Masonerie, aspect pe care nu l-au precizat niciodata in declaratiile de interese, care se depun anual.La sfarsitul lunii aprilie, Curtea de Apel Timisoara a dat achitari in acest caz, iar in cazul infractiunilor de fals in declaratii, instanta a aplicat "avertismente.""Nu poate fi retinuta solicitarea inculpatului Galea Ovidiu privind achitarea in temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p. pe motiv ca fapta nu exista,, precum si atunci cand nu se poate identifica o conduita anterioara a faptuitorului de a fi creat o stare de pericol ce a inlesnit rezultatul,si nu sunt incidente dispozitiile art. 16 lit. a Cod de procedura penala, deoarece, iar obligatia completarii declaratiei rezulta din dispozitiile legale mentionate, respectiv art. 111 din Legea 161/2003, art. 28 din Legea nr. 176/2010, declararea necorespunzatoare a adevarului fiind sanctionata de norma penala," motiveaza instanta.O motivare similara a fost si in cazul fostului sef al Politiei, Liviu Popa, concluzia instantei fiind aceea ca acesta a fost membru al Asociatiei MLNR, ca a participat la tinutele Lojii Tarii Crisurilor, care face parte din Asociatia MLNR, si a avut chiar si o functie de conducere in acea Loja, respectiv Maestru Venerabil.In plus, Liviu Popa a platit contributii si cotizatii in contul asociatiei, iar in declaratia de interese din anul 2015 a completat apartenenta la Asociatia MLNR, "motiv pentru care nu poate fi retinuta solicitarea inculpatului privind achitarea sa potrivit art. 16 alin. 1 lit. a Cod de procedura penala, inculpatul cunoscand faptul ca face parte dintr-o asociatie."intrucat in continutul acesteia se prevede ca actiunea faptuitorului de declarare necorespunzatoare adevarului se face in vederea producerii unei consecinte juridice pentru sine sau pentru altul, neavand relevanta daca, in concret, aceste consecinte s-au produs ori nu efectiv," motiveaza Curtea de Apel Timisoara.Totusi, instanta a decis sa nu-i condamne pe cei doi, ci sa aplice prevederile articolului din Codul Penal referitoare la "renuntarea la aplicarea pedepsei"."Evaluand toate aceste elemente se constata ca infractiunea savarsita prezinta o gravitate redusa, avand in vedere natura si intinderea urmarilor produse, mijloacele folosite, modul si imprejurarile in care a fost comisa, motivul si scopul urmarit, iar in raport de persoana inculpatilor, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acestia pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile acestora de indreptare,," arata instanta.Judecatorii mai precizeaza ca cei doi nu au antecedente penale, potrivit fiselor de cazier judiciar aflate la dosar, fata de acestia nu s-a mai dispus renuntarea la aplicarea pedepsei, nu s-au sustras de la urmarire penala sau de la judecata si nu au incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a participantilor, iar pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea imputata este mai mica de 5 ani.Intregul proces urmeaza sa se mute la Inalta Curte, dupa ce procurorii de la Timisoara au declarat apel.In cazul lui Ovidiu Galea, Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) s-a opus sa faca apel, asa ca judecatorul ramane cu avertisment. Procesul continua pentru ceilalti 8 inculpati din dosar.Pe perioada cat a fost suspendat din magistratura, fiind judecat in acest caz, magsitratul a fost sef de cabinet la secretarul de stat Lilla Boglarka Debelka, din Ministerul Romanilor de Pretutindeni din Guvernul PSD.Este interesanta decizia Inaltei Curti in acest caz, in problema omisiunilor facute de magistrati, care nu si-au declarat apartenenta la lojele masonice, in declaratiile de interese.Asta in contextul in care procurorul Gheorghe Stan, seful SIIJ, a fost adjunctul sefului Inspectiei Judiciare, judecatorul Lucian Netejoru - care a fost anchetat el insusi de DNA pentru ca nu a declarat ca este mason.Cazul a fost inchis deoarece infractiunea pentru care era cercetat Netejoru s-a prescris.a solicitat motivarea in acest caz de la Curtea de Apel Timisoara, dar instanta a amanat comunicarea acesteia, dupa ce a invocat faptul ca "procesul de depersonalizare a hotararii necesita foarte mult timp."Motivarea deciziei a fost postata pe www.rolii.ro