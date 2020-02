Celebrul interlop Sile Camataru, condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare pentru proxenetism

Tinta: Clientii hotelurilor de lux

Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti.Instanta a revocat, joi seara, liberarea conditionata a lui Sile Camataru si a dispus ca acesta sa execute si un rest de pedeapsa de 1.210 zile inchisoare din pedeapsa de 13 ani inchisoare dintr-o condamnare mai veche data de Inalta Curte.In faza de fond a procesului, Sile Camataru fusese condamnat la 5 ani de inchisoare. Judecatorii i-au mai confiscat interlopului un dispozitiv electrosoc model TWL10 si 93 de prezervative inscriptionate "London".In acelasi dosar, instanta a condamnat mai multi afaceristi si interlopi la pedepse intre 2 si 3 ani cu suspendare pentru fapte de proxenetism.Printre acestia si trei cetateni straini cu functii de conducere in cazinouri. Unul dintre ei este afaceristul israelian Dzanashvili Amiran, cunoscut presei mondene pentru viata sa de noapte, condamnat la 2 ani cu suspendare pentru proxenetism.Intreaga minuta a instantei, pe portalul instantei. Ancheta in acest caz a demarat in urma cu sase ani. Potrivit procurorilor, gruparea lui Camataru actiona in zona hotelurilor scumpe din Capitala.Anchetatorii sustineau ca unele dintre fetele plasate strainilor aveau camere inchiriate in permanenta si isi racolau clientii cu ajutorul unor angajate din cazinouri.Fetele erau plasate in diverse cazinouri din Bucuresti, unde intrau in schema si angajatele de la relatii publice, care intermediau intalnirile dintre prostituate si clienti.