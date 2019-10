Chiar daca Adina Florea nu a fost validata sefa, CSM intareste SS cu mai multi procurori

Scor strans

Practic, CSM nu a reusit validarea Adinei Florea (foto dreapta) din cauza unui blocaj: 9 membri CSM au votat "pentru", 9 "impotriva", iar un vot a fost nul. Cei care au votat impotriva numirii au sustinut ca trebuie amanate toate discutiile privind SS pana la pronuntarea unei hotarari prealabile a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in acest caz.Votul nul ar fi apartinut lui Codrut Olaru, sustin surse judiciare citate deTotusi, plenul CSM a validat numirea a trei noi procurori in cadrul SS si organizarea unui nou concurs pentru alti 7 procurori cu functii de executie in cadrul Sectiei. Concursul este organizat in perioada 15 octombrie 2019 - 20 decembrie 2019.Decizia de validare a acestora s-a luat la scor strans:Similar, decizia in cazul concursului pentru numirea celor 7 procurori a fost luata cu:Cei trei procurori care vor activa la SS sunt: Silviu-Vasile Ciocoiu (Parchetul Curtii de Apel Constanta), Nicolae-Adelin Mihaila (Parchetul Tribunalului Buzau) si Adina Petrescu (Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie).I.S.