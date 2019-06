Comisia de la Venetia solicita Guvernului sa limiteze drastic utilizarea OUG-urilor. SS - obstacol in lupta impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate

Schimbarile facute in cadrul SS prin OUG sunt alarmante

Numirile din marile parchete

Vizita in Romania

Comisia de la Venetia este un organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional.Potrivit draftului acestui aviz obtinut de, elementele cele mai problematice ale reformei legislative in domeniul Justitiei din 2018, identificate in avizul din octombrie 2018,", atrag atentia expertii Comisiei de la Venetia.Asta in vreme ce Constitutia prevede in mod clar ca acestea ar trebui sa fie masuri exceptionale, legislatia promovata prin OUG a devenit o rutina.Expertii precizeaza ca normele fundamentale ale functionarii institutiilor-cheie ale statului se schimba prea repede si prea des, fara o pregatire si fara consultari, ".""Textele juridice rezultate nu sunt clare. Aceasta practica slabeste controlul extern asupra Guvernului, contravine principiului separarii puterilor si perturba securitatea juridica.In ceea ce priveste modificarile ulterioare aduse celor trei legi in domeniul justitiei, acestea ar trebui sa se faca printr-o procedura legislativa normala", se arata in documentul citat.Expertii arata ca motivele pentru infiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, denumita si Sectia Speciala, cu o competenta definita vag, raman neclare.Comisia de la Venetia precizeaza ca procurorii sefi din aceasta sectie au fost numiti in cadrul unui regim tranzitoriu care a eliminataripa procurorilor din cadrul Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM) din procesul de luare a deciziilor, care nu este in acord cu conceptul institutional al CSM, privind separarea carierelor.De asemenea, nu este clar in ce masura procurorii din sectie si procurorul sef al acesteia fac obiectul controlului ierarhic al procurorului general.", explica expertii europeni.Comisia arata ca schimbarile facute in cadrul SS prin OUG sunt alarmante. Astfel, este probabil ca sectia sa primeasca (sau sa fi primit deja) cauze complexe si importante privind coruptia sau criminalitatea organizata.," se arata in document.In ce priveste numirile in marile parchete - DIICOT, DNA sau Parchetul General - Comisia arata ca sistemul de numire si revocare a procurorilor din pozitii inalte ramane, in esenta, acelasi, ministrul Justitiei jucand un rol decisiv in acest proces, fara a contrabalansa competentele presedintelui Romaniei sau ale CSM.", este recomandarea Comisiei.Expertii citati mai atrag atentia ca este posibil ca procurorii in functie sa fie indepartati din pozitii ca urmare a noilor criterii de eligibilitate, stabilite in mod arbitrar.", este alta recomandare.Dupa cum am aratat, acest document este un draft de aviz, care a fost transmis mai multor autoritati din Romania. El a fost realizat dupa ce o echipa de raportori a venit la sfarsitul lunii aprilie in tara noastra si a avut discutii cu mai multi oficiali romani.Delegatia s-a intalnit cu presedintele Iohannis, ministrul Justitiei (Tudorel Toader atunci), procurorul general (Augustin Lazar atunci), adjunctii sai si alti procurori, Consiliul Superior al Magistraturii, judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, parlamentari, ONG-uri, reprezentanti ai diferitelor asociatii de magistrati si alte parti interesate.