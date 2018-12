Conducerea Inaltei Curti discuta noua tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori. S-a plecat in cautare de bile

6 in loc de 4

Problema bilelor

Ziare.

com

Judecatorii discuta despre modul in care se va face tragerea la sorti. Una din propuneri este ca aceasta sa aiba loc vineri, sustin sursele citate.Decizia vine dupa ce Sectia pentru judecatori a CSM a transmis, miercuri, recomandarea ca ICCJ sa organizeze "de indata" o noua tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori. Toate dosarele vor fi repartizate noilor completuri.Una dintre modificarile esentiale este aceea ca in loc de 4 completuri (2 penale si 2 civile) vor fi 6 completuri (3 penale si 3 non-penale) . Pentru fiecare complet ar trebui sa fie trasi la sorti 10 judecatori: 5 membri si 5 supleanti.La Sectia Penala sunt 32 de judecatori, din care 2 sunt detasati: Mariana Ghena - care este membru in CSM si Cristian Rotaru - care conduce Institutul National al Magistraturii (INM).O alta problema care trebuie rezolvata este cea a bilelor, de care ICCJ trebuie sa faca rost pana maine. Asta dupa ce CSM a decis ca numele judecatorilor inscrisi pe bilete in vederea tragerii la sorti va fi introdus in dispozitive (bile) identice, care sa asigure secretul numelui.