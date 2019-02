Control la Curtea de Apel Bucuresti pentru a se verifica modul in care sunt repartizate dosarele

Decizile controversate

Obiectivele controlului

Ziare.

com

Controlul va avea loc in perioada 11-18 februarie, iar raportul de control va fi inaintat Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii pana la 8 martie 2019, potrivit unor oficiali din cadrul IJ.Decizia de a se face un control la Curtea de Apel Bucuresti s-a luat in urma relatarilor din presa.Surse judiciare au explicat ca totul a inceput de la procesul in care Curtea de Apel Bucuresti a suspendat decretul lui Klaus Iohannis de numire a generalului Nicolae Ciuca la sefia Armatei.Recent, presa a mediatizat doua decizii cu impact date de Sectia de contencios -administrativ de la Curtea de Apel Bucuresti si in care a fost fortat modul de repartizare al dosarelor.- Suspendarea completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte, decizie data de magistratul Alina Ghica, delegata ca vicepresedinte al instantei.- Suspendarea decretului de numire a sefului Armatei, generalul Nicolae Ciuca, decizie data de judecatorul Vasile Bicu, care candideaza pentru un post la Inalta Curte.Oficialii din cadrul IJ au explicat care sunt obiectivele controlului:a) verificarea respectarii dispozitiilor din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti in ce priveste repartizarea actelor de sesizare;b) identificarea eventualelor vulnerabilitati ale programului informatic utilizat in scopul distribuirii aleatorii a cauzelor.