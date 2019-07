Crimele de la Caracal: Inspectia Judiciara il cerceteaza pe procurorul care nu ar fi permis politistilor sa intre in casa lui Gheorghe Dinca

Solicitarea Liei Savonea

Cercetarea disciplinara vizeaza savarsirea abaterii disciplinare prevazute de art. 99 lit. t) teza a II-a, constand inDe asemenea, inspectorii au inaintat Sectiei pentru procurori in materie disciplinara din CSM propunerea de suspendare din functie a procurorului pana la finalizarea procedurii disciplinare.", anunta Inspectia Judiciara intr-un comunicat de presa remisPotrivit sursei citate, cercetarea disciplinara este o etapa obligatorie a procedurii disciplinare in cadrul careia se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum si orice alte date concludente din care sa se poata aprecia asupra existentei sau inexistentei vinovatiei persoanelor vizate.Procedura disciplinara se deruleaza cu respectarea garantiilor procesuale si procedurale prevazute de Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare.La sfarsitul saptamanii trecute, presedintele CSM, Lia Savonea, a cerut Inspectiei Judiciare si Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie sa faca verificari privind imprejurarile si modalitatea in care procurorul de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal a supravegheat cercetarea penala in cazul fetei de 15 ani care a fost data disparuta si care ar fi fost ucisa de un barbat.De asemenea, Savonea a cerut verificarea modului in care procurorul a coordonat activitatea de efectuare a perchezitiei domiciliare, precum si cu privire la modul de solutionare a cererilor inregistrate pe rolul Judecatoriei Caracal in aceasta cauza.