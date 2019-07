Criminalul din Caracal le-a spus judecatorilor ca e "putin tulbure". DIICOT: Acest gen de fapte au luat amploare pe teritoriul Romaniei

Probele anchetatorilor

"Este necesara o riposta ferma"

Telefonul Alexandrei, decisiv

Avocatul a fost de acord cu arestarea

Aceasta este o parte din motivarea Tribunalului Dolj, care l-a arestat sambata, 27 iulie, pentru 30 de zile pe Gheorghe Dinca. In acel moment, barbatul era acuzat de infractiunile de trafic de minori si viol. Duminica, barbatul a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua fete, de 15 ani si 18 ani.," motiveaza Tribunalul Dolj.Contestatia facuta de Dinca, impotriva masurii arestarii preventive, se va judeca marti.Magistratul de la Tribunalul Dolj mai arata ca toate probele din acest dosar conduc la suspiciunea rezonabila ca Dinca a savarsit infractiunile de trafic de minori, pentru care era acuzat la acel moment, respectiv: "Potrivit judecatorilor, infractiunile pentru care era cercetat Dinca prezinta un grad ridicat de gravitate, prin modalitatea in care a fost comisa (in plina zi, prin rapire, asupra unui minor), cu impact social deosebit, "."Concluzia magistratilor: se impune arestarea in scopul bunei desfasurari a procesului penal (locul savarsirii infractiunii este chiar locuinta inculpatului, unde este posibil sa fie gasite probe), precum si proportionala cu gravitatea acuzatiei.Tribunalul Dolj a avut in vedere zeci de probe stranse impotriva lui Gheorghe Dinca, atunci cand a decis arestarea preventiva.Potrivit motivarii instantei, procurorii DIICOT au aratat ca Dinca a dat dovada de perseverenta infractionala si ca lasarea in libertate prezinta un pericol concret pentru ordinea publica, intrucat ar determina o stare de tulburare, de temere, de neincredere in justitie a publicului sau chiar convingerea nedorita, ca astfel de activitati infractionale pot fi proliferate.", au explicat procuroriii DIICOT, potrivit motivarii Tribunalului Dolj.In pledoaria din sala de judecata, procurorul DIICOT a aratat ca apelurile facute de Alexandra au fost decisive pentru a proba vinovatia lui Dinca. Tot ce a spus tanara operatorului 112 a fost confimat la perchezitii.Potrivit sursei citate, avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca a fost de acord cu propunerea de arestare."Probele administrate in cauza de parchet sunt suficiente pentru a crea o suspiciune rezonabila a savarsirii acestor infractiuni," arata aparatorul.In ultimul cuvant, Dinca a cerut sa fie cercetat in libertate si sa se respinga cererea procurorilor DIICOT, "aratand ca este putin tulbure."