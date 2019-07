Cristina Tarcea: Asupra judecatorilor Inaltei Curti au existat si vor fi intotdeauna presiuni

De acord ca numirea sa se faca de CSM

Mandatul Cristinei Tarcea in fruntea ICCJ expira in luna septembrie, iar judecatorul a anuntat ca nu mai doreste un nou mandat."Asa cum am mai spus, asupra judecatorilor Inaltei Curti, care, asta e competenta prevazuta de lege, judeca (sic!) cauzele in functie de calitatea persoanei,", a declarat Tarcea, joi dimineata, la intrarea in CSM, unde are loc interviului Corinei Corbu, singurul candidat la sefia ICCJ.Magistratul face trimitere la faptul ca la Inalta Curte sunt judecati parlamentarii, ministrii, inaltii fucntionari si demnitari sau magistratii-sefi.Intrebata cat de mult conteaza faptul ca presedintele Romaniei a fost scos din procedura de numire a sefului Inaltei Curti, Tarcea a precizat ca este de acord cu aceasta solutie legislativa."Am mai spus si in alte imprejurari faptul ca, cu riscul de a fi impopulara pentru un anumit segment al societatii, ca asta mi se pare o solutie legislativa corecta intr-o societate in care mizam pe independenta Justitiei, problema nu este acolo, tot asa cum am mai aratat si alta data, problema majora a societatii romane este a oamenilor pe care ii promovam in acele institutii", a adaugat Tarcea.Sefa Inaltei Curti a explicat si de ce nu a mai candidat pentru un nou mandat."Nu, atunci cand am fost intrebata de ce nu am candidat am raspuns altceva, raspuns pe care mi-l pastrez si anumeNu e vorba neaparat de Inalta Curte, pentru ca, asa cum am aratat, colectivul de la Inalta Curte este un colectiv minunat. Este vorba de alte ocazii care vizau relatiile si institutionale, dar si personale", spune Tarcea.