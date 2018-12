Cristina Tarcea, dupa decizia de cercetare disciplinara: Mi se parea deontologic sa fiu anuntata si apoi sa aflu din presa. Reactia Inspectiei Judiciare

Reactia IJ

Reactia presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) vine dupa ce Inspectia Judiciara a anuntat, miercuri, ca a exercitat actiunea disciplinara fata de judecatorul Cristina Tarcea, pentru ca a refuzat nejustificat indeplinirea unei indatoriri de serviciu si pentru nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor "Inspectorii judiciari au retinut ca presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie a refuzat nejustificat sa indeplineasca indatoririle de serviciu cu privire la constituirea completurilor de 5 si de 2 judecatori prevazute la art. 31 alin. (1) lit. b) si art. 32 din Legea nr. 304/2004, modificata si completata prin Legea nr. 207/2018.Cu referire la abaterea disciplinara prevazuta de art. 99 lit. o), s-a retinut ca, prin refuzul de a implementa dispozitiile de imediata aplicare ale Legii nr.207/2018 anterior mentionate, 40 de cauze de competenta completurilor de 5 judecatori si 11 cauze de competenta completurilor de 2 judecatori nu au fost repartizate aleatoriu unor completuri in compunerea prevazuta de legea in vigoare la data inregistrarii lor", informeaza Inspectia Judiciara, printr-un comunicat de presa.Potrivit Inspectiei, actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la raspunderea Cristinei Tarcea.In replica, Inspectia Judiciara arata ca toate comunicatele IJ sunt emise atunci cand e sesizata si sectia de la CSM competenta."Comunicatele privind actiunile disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara se emit conform Ghidului privind relatia dintre sistemul judiciar din Romania si mass media la momentul sesizarii sectiei competente. Aceasta a fost practica constanta a Inspectiei Judiciare in materia comunicarii publice. Nu este o cutuma, este o prevedere expresa.Conform prevederilor ghidului aprobat aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii - art. 48 indice 2 (1) Comunicarea din oficiu a informatiilor de catre Inspectia Judiciara se poate realiza doar la momentul sesizarii sectiei corespunzatoare a Consiliului cu judecarea actiunii disciplinare. (2) Aspectele comunicate din oficiu, potrivit alin. (1), pot viza doar faptul exercitarii actiunii disciplinare, textul legal in care se incadreaza fapta pentru care se exercita actiunea disciplinara si o prezentare sintetica a acestei fapte", a precizat Alin Bogdan Alexandru, purtatorul de cuvant al Inspectiei Judiciare, pentru Mediafax.