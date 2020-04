CSM a avizat negativ, la un scor strans, proiectul de lege pentru infiintarea "DNA-ului padurilor si mediului"

Cum ar functiona DIIM

Decizia CSM a fost luata la un scor strans: 10 voturi pentru "avizare negativa" si 8 voturi pentru "avizare favorabila cu observatii".Proiectul de lege privind infiintarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu este initiat de deputatii USR Stelian Ion, Silviu Dehelean si Cornel Zainea si senatorii USR George Dirca, Allen Coliban si Mihai Gotiu.Directia de Investigare a Infractiunilor de Mediu va functiona in cadrul Parchetului General si va fi condusa de un procuror-sef, numit de presedintele Romaniei la propunerea ministrului Justitiei cu avizul CSM. Numarul maxim de posturi este prevazut astfel: 295 de posturi de procuror, 40 de posturi de specialisti, 270 de posturi pentru personalul auxiliar de specialitate, economic si administrativ, 40 de posturi de ofiteri si agenti de politie judiciara si 290 de posturi de ofiteri si agenti de politie judiciara ce urmeaza a fi desemnati in urmatorii 5 ani (cate 50 pe an).DIIM va ancheta, printre altele, taierile ilegale de paduri, depozitarile ilegale si traficul de deseuri, nerespectarea normelor anti-poluare, scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, capturarea sau uciderea speciilor salbatice cu mijloace nelegale."Problemele de mediu din Romania sunt multe si sunt grave, sunt cronice. Stim de ele nu doar din cazurile de infringement deschise de Comisia Europeana, le vedem si le simtim cu totii. Putem vorbi despre probleme in zona forestiera, unde dispar din padurile Romaniei 20 de milioane de metri cubi anual si, daca ar fi sa insumam prejudiciul, am depasi suma de 1 miliard de euro.Vorbim de probleme pe calitatea aerului si, din pacate, mor 25.000 de romani in fiecare an din cauza poluarii. Vorbim de probleme pe managementul deseurilor si stim atat de importurile ilegale de deseuri, cat si de gropile ecologice care au devenit adevarate bombe ce ne otravesc aerul si ne polueaza apele si solul.Daca ne uitam la faptele care stau in spatele acestor probleme, multe dintre ele ridica suspiciuni de grupuri infractionale organizate. Multe dintre ele sunt incadrate ca infractiuni, dar foarte putine persoane ajung sa fie pedepsite si de aceea avem nevoie de structuri specializate", arata senatorul USR Allen Coliban.I.S.