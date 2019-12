CSM a prelungit cu doua luni delegarea lui Licu in functia de procuror general, dar le-a respins pe Hosu si Haineala

Sef nou la parchetele militare

Prelungirea mandatului lui Bogdan Licu nu figura pe ordinea de zi a CSM, dar aceasta a fost suplimentata la propunerea vicepresedintelui Consiliului, procurorul Nicolae Solomon, la solicitarea ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, potrivit unor surse judiciare.Sectia pentru procurori a mai hotarat delegarea in functia de prim-adjunct al procurorului general a procurorului Laura Oprean, incepand cu data de 30 decembrie 2019, pana la ocuparea functiei in conditiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.In sedinta de joi, Sectia pentru procurori din CSM a luat o decizie surpriza si a respins propunerile de prelungire a delegarilor pe functii de conducere ale sefelor DIICOT, Giorgiana Hosu si Oana Schmidt-Haineala.Hosu este, in prezent, adjunct DIICOT, dar a preluat ca interimar atributiile sefului Directiei dupa ce Felix Banila a demisionat din functie.Nu in ultimul rand, CSM a pus un sef interimar la sefia parchetelor militare din Parchetul General. Asta dupa ce saptamana trecuta CSM a respins delegarea pe o perioada de inca 6 luni a sefilor Sectiei Parchetelor Militare, Gheorghe Cosneanu si Ion Alexandru. Mandatul acestora in functiile de conducere expira pe 4 ianuarie 2020.Asa ca magistratul militara fost propus pentru a fi delegat in functia de procuror sef al Sectiei Parchetelor Militare, incepand cu data de 4 ianuarie 2020, pana la ocuparea functie, in conditiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.Marius Museanu este procuror militar sef al Biroului de documente clasificate la Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti.CSM a delegat pe functii de conducere mai multi sefi de parchete, lista intreaga poate fi accesata pe site-ul institutiei. I.S.