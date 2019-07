CSM a validat-o pe Corina Corbu in functia de sefa a Inaltei Curti. Cristina Tarcea a contestat procedura de numire

Interviul

Despre casele conspirative

Contesta procedura

Intrebari facile

Unicul candidat

Declaratiile Cristinei Tarcea

Achitarea

Interviul

Ziare.

com

"Candidatura doamnei judecator Corina Corbu pentru functia de presedinte al ICCJ a fost admisa de Sectia pentru judecatori a CSM", au declarat oficiali din cadrul CSM. Potrivit unor surse judiciare, scorul din CSM a fost de 6 voturi "pentru" la 3 voturi "contra".Interviul pentru sefia ICCJ, la care singurul candidat a fost Corina Corbu, s-a terminat dupa aproape patru ore. Este pentru prima data cand decizia numirii sefului Inaltei Curti se face de catre Sectia de judecatori a CSM, fara ca presedintele Romaniei sa aiba vreun cuvant de spus.Corina Cerbu urmeaza sa-si preia postul pe 15 septembrie 2019, dupa ce expira mandatul Cristinei Tarcea.Pe durata celor patru ore, membrii CSM au pus mai multe intrebari care au dezvaluit o stare de tensiune intre ei. Pe de o parte, s-a situat actuala sefa a ICCJ, Cristina Tarcea, pe de alta parte, era sefa CSM, Lia Savonea, care era sustinuta de membrii CSM care vin de la Inalta Curte, Simona Marcu si Mariana Ghena.In timpul interviului, Cristina Tarcea a aratat ca procedura de numire a sefei Inaltei Curti incalca Legea 303/2004 privind statutul magistratilor.Cristina Tarcea i-a pus zeci de intrebari Corinei Corbu privind organizarea Inaltei Curti. O parte dintre aceastea au vizat nevoile de personal ale instantei, competentele vicepresedintilor sau modul in care aceasta o sa reuseasca obtinerea unui nou sediu.Ce parere aveti despre pensiile speciale ale judecatorilor?Cred ca stabilitatea financiara a judecatorului este o garantie a independentei. Acest lucru cred ca este foarte clar. Vorbim de stabilitate financiara. Este o problema de independenta.Ceilalti membri CSM i-au pus intrebari Corinei Corbu care faceau trimitere, intr-un mod voalat, la Cristina Tarcea.Daca veti fi numita presedinte la ICCJ, veti pune sub semnul intrebarii decizii ale CCR?Niciodata. Nu-mi pot permite acest lucru nici ca judecator.Daca ati fost in case conspirative? Ce parere aveti despre magistratii care se duc la ambasade sau care au fost decorati de ambasade?In case conspirative nu am fost. Nu o sa merg niciodataNu stiti dumneavoastra ca nu ati fost!Judecator la Inalta Curte, Mariana Ghena, a criticat voalat activitatea Cristinei Tarcea: "Biroul de relatii publice este ca si inexistent. Purtatorul de cuvant este ca si inexistent, el nu da declaratii fara avizul conducerii."Ghena a criticat si alte aspecte ale activitatii de la Inalta Curte si a spus ca se va implica in schimbarile propuse de Corina Corbu.Scandalul insa a pornit in momentul in care Tarcea a dat de inteles ca CSM nu a respectat articolul 53, alineatul 4, al Legii 303/2004 privind statutul magistratilor.Potrivit prevederii, procedura trebuia demarata dupa ce postul se vacanta."Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) isi pot depune candidaturile pentru functia de presedinte sau vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie ori presedinte de sectie, la Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii,."Procedura de astazi si candidatura dumneavostra respecta dispozitiile legale?Eu, in calitate de candidat, nu cred ca pot sa vin astazi si sa-mi explic ideile in fata CSM. Aceasta procedura a fost demarata de CSM. Daca a fost demarata de CSM se circumscrie unei dispozitii legale.Exista riscul unei vulnerabilizari a procedurii. O sa va explic si cadrul.Legea spune ca judecatorii ICCJ isi pot depune candidaturile pentru functiile de conducere in termen de 30 de zile de la data la care functia a devenit vacanta.Eu nu vreau sa vulnerabilizez ICCJ. Eu nu voi face niciun act care sa faca acest lucru.Sensul intrebarii, daca procedura demarata in pofida dispozitiilor legale ar vulnerabiliza Inalta Curte.Este o chestiune de interpretare a textului, cred ca in alt cadru se poate discuta. Eu cred ca, atata vreme cat CSM a demarat aceasta procedura, a avut in vedere acest text si cred ca a dat o asumare....In spatiul public au aparut unele informatii in sensul ca dupa achitarea dumneavostra nu ati primit indemnizatia cuvenita unui judecator, pe perioada in care ati fost suspendata. Nu ati avut nicio reactie publica pe acest lucru.Eu, in momentul in care am venit la ICCJ, mi-am inceput activitatea la Sectia Contencios, chiar de a doua zi. Am primit indemnizatia pe toata perioada in care am fost suspendata din functie.In prima parte a interviului, Corina Corbu si-a prezentat timp de o ora proiectul sau de management si a pledat pentru un nou sediu pentru Inalta Curte."Acest sediu impropriu a dus la deteriorarea actului de justitie, daca avem in vedere solemnitatea actului de justitie", afirma Corbu.Ea a vorbit despre numarul mare de dosare, posturi putine pentru personalul auxiliar si durata lunga de judecata a proceselor.Corbu a pledat pentru unificarea jurisprudentei si a practicii judiciare si a laudat magistratii asistenti de la Inalta Curte.Evelina Oprina, Simona Marcu, Gabriela Baltag si Nicoleta Tant i-au pus intrebari facile Corinei Corbu, despre comunicarea Inaltei Curti, aparatul tehnic specializat, competenta instantei, opiniile separate sau activitatea completurilor de 5 judecatori.Gabriela Baltag a mai intrebat-o despre raportul anual privind interceptarile aprobate de Inalta Curte si de efectul decizilor CCR in cazul completurilor de 3 si 5 judecatori: "Au vulnerabilizat Inalta Curte? Ce o sa faceti?""Decizia pe completurile de 3 judecatori a avut un impact mult mai redus decat cea din noiembrie 2018, pe completurile de 5 judecatori. In primul rand, decizia ne-a vulnerabilizat pe noi. Au fost discutii care ne-au tensionat pe noi. Au discutat despre cine a fost de vina, in interior. Unii au dat vina pe cei de la Sectia Penala pentru aceasta situatie. Eu cred ca aceste decizii au afectat activitatea Inaltei Curti," spune Corbu."Credeti ca vanitatea a jucat vreun rol in economia acestei perceptii? A celor responsabili de anumite actiuni, care au si fost sanctionate pentru asta de Curtea Constitutionala?"Intrebarea Liei Savonea, care facea referire voalat la fosta si actuala conducere a Inaltei Curti, a fost tratata cu diplomatie de Corbu, care a dat un raspuns vag.Ce parare aveti despre ultimele rapoarte MCV, GRECO sau ale Comisiei de la Venetia. Cum abordati un raport international care arata niste concluzii despre sistemul judiciar?In primul rand, il lecturez cu atentie. Apoi, trebuie discutat cu ceilalti judecatori.Judecatorul Corina Corbu, unicul candidat la sefia Inaltei Curti, a declarat inaintea interviului de azi de la CSM ca nu-si doreste "preluarea" instantei.Este pentru prima data cand decizia numirii sefului Inaltei Curti se face de catre Sectia de judecatori a CSM, fara ca presedintele Romaniei sa aiba vreun cuvant de spus."Nu imi doresc preluarea, nu e o chestiune de dorinta", a raspuns Corbu unei intrebari, la intrarea in sediul CSM.Intrebata daca va fi un mandat greu, magistratul a replicat: "Vom vedea".Actuala sefa a Inaltei Curti, Cristian Tarcea, declara la inceputul lunii iulie ca sefa CSM, Lia Savonea, "tanjeste demult" la revocarea conducerii instantei supreme, pentru a numi in loc persoane "mai putin predispuse la independenta".Corina Corbu este presedinte al Sectiei de contencios-administrativ de la Inalta Curte. Este singurul candidat la sefia Inaltei Curti, dupa ce actualul presedinte al instantei, Cristina Tarcea, a anuntat ca nu mai doreste un nou mandat.In iulie 2014, Corina Corbu a fost trimisa in judecata de DNA, alaturi de alti magistrati de la instanta suprema, printre care si Gabriela Birsan, fiind acuzata de complicitate la favorizarea faptuitorului.Ea a fost achitata definitiv in mai 2018, alaturi de toti inculpatii din dosar.Potrivit anuntului CSM, candidatii pentru functia de sef al Inaltei Curti vor da, in fata Sectiei pentru judecatori, un interviu care consta in sustinerea planului managerial si verificarea aptitudinilor manageriale si de comunicare, fiind vizate capacitatea de organizare, rapiditatea in luarea deciziilor, resistenta la stres, capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung etc.