CSM amana pentru a cincea oara discutiile privind validarea Adinei Florea la sefia SS

Este pentru a cincea oara cand s-a incercat sa se ia o decizie in acest caz, dupa ce precedentele patru sedinte au fost boicotate. Surse judiciare au declarat pentru Ziare.com ca decizia de amanare ar fi fost luata la scor strans, 10 la 9.Decizia de amanare s-ar fi luat in baza solicitarii facute de judecatorul Andrea Chis, dar si pentru a se solicita un punct de vedere privind legalitatea concursului, de la directia de specialitate din cadrul CSM.Mai multi membri CSM au solicitat amanarea discutiilor. In timpul sedintei, au fost mai multe discutii animate intre Ana Birchall si Lia Savonea, acompaniata de Gabriela Baltag.Judecatorul Andrea Chis, membru in CSM, a cerut anularea discutarii a doua puncte aflate pe ordinea de zi a plenului CSM, cel privind concursul pentru numirea procurorilor cu functii de executie din cadrul SS si cel privind validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea ca procuror-sef al SS.Potrivit magistratului, in Emap () nu au fost atasate actele in baza carora s-a acordat puctajul la concurs."Ni se cere sa validam un concurs fara sa avem niciun fel de acte care au stat la baza acestui concurs. Va cer sa amanati si sa ne puneti la dispozitie aceste acte, cum a fost calculat punctajul. Nu le putem valida fara sa stim actele care au stat la baza lor", spune Chis.Pe de alta parte, magistratul Florin Deac, membru in CSM, a cerut amanarea discutarii acestor puncte pana cand Curtea de Justitie a UE o sa dea un verdict in acest caz. El s-a raliat punctului de vedere transmis de o asociatie de procurori, care a cerut marti dimineata, acest lucru.Procurorul Bogdan Pirlog, unul dintre candidatii la sefia SS, a solicitat CSM sa amane validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea ca procuror-sef al SS, deoarece avocatul lui nu a reusit sa ajunga la sedinta plenului.Pe de alta parte, Ana Birchall a aratat ca la nivelul MJ a constituit un grup de lucru inter-institutional privind recomandarile GRECO, MCV si ale Comisiei de la Venetia.Ministrul face aceste precizari la solicitarea procurorului Nicolae Solomon, presedintele Sectiei pentru procurori din CSM."Noi, la MJ, am analizat aceste recomandari si am solicitat punct de vedere de la toate institutiile importante din sistemul judiciar si asteptam si punctul de vedere al CSM-ului. S-au desprins doua concluzii majoritare pe care vi le pun la dispozitie. Va informez ca aceste concluzii majoritare nu sustin functionarea in forma actuala a acestei sectii.Nu omorati purtatorul de mesaj. Aceasta este analiza. O sa vi le pun la dispozitie. Consider ca este extrem de important, mai ales ca este in plenul CSM, ca, daca doriti, sa ne asezam la masa si sa analizam aceste concluzii. Eu va invit sa ne asezam la masa si sa ne analizam", explica Birchall.Afirmatiile acesteia au fost oprite de judecatorul Gabriela Baltag de mai multe ori:"In aceste zile se redacteaza Raportul MCV," continua Birchall.Si judecatorul Mihai Balan a cerut amanarea discutiilor, pentru a putea studia actele in baza carora s-a facut punctarea la concurs: "nu sunt acte secrete, nu inteleg de ce avem aceasta discutie."Membru in cadrul CSM din partea societatii civile, Victor Alistar, a pledat pentru ca discutiile sa aiba loc astazi si sustine ca nu ar fi niciun motiv de amanare.Oficial, pana astazi discutiile au fost amanate de fiecare data pentru ca nu s-a intrunit cvorumul de 15. La ultima sedinta a plenului CSM, au fost prezenti doar 14 membri.Numirea Adinei Florea este boicotata de sapte membri CSM, care intr-o scrisoare publica au solicitat sa se amane discutarea tuturor aspectelor ce privesc activitatea SS pana dupa ce se va organiza o dezbatere publica asupra activitatii SS, a carei infiintare a fost criticata de organismele internationale, Comisia de la Venetia si GRECO.Adina Florea s-a clasat pe primul loc la concursul pentru sefia SS, organizat in perioada 15 mai - 18 iunie 2019, post ramas vacant dupa numirea procurorului Gheorghe Stan in functia de judecator la Curtea Constitutionala.De altfel, pe ordinea de zi de marti, se mai afla si "Raportul de activitate al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie pe anul 2018."Parca pentru a forta realizarea cvorumului, sefa CSM, Lia Savonea, a pus pe ordinea de zi de marti o tema care trebuie abordata cat mai rapid: organizarea concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii.Organizarea acestui concurs a fost amanata aproape doua luni, in contextul in care in sistemul judiciar se preconizeaza o criza de personal, ca urmare a intrarii in vigoare a prevederii potrivit careia procurorii si judecatorii se pot pensiona dupa 20 de ani vechime in magistratura.CSM este format din 19 membri: 14 procurori si judecatori alesi de adunarile magistratilor, 3 membri de drept - ministrul Justitiei, seful Inaltei Curti si procurorul general - si 2 membri ai societatii civile.Cei 7 membri CSM care se opun public numirii Adinei Florea sunt atat procurori (Tatiana Toader, Cristian Ban, Florin Deac si Nicolae Solomon), cat si judecatori (Andrea Chis, Bogdan Mateescu si Mihai Balan).Deciziile din CSM sunt insa controlate de mai multi magistrati al caror lider informal ar fi presedintele institutiei, Lia Savonea. Din acest grup fac parte judecatorii: Nicoleta Tant (Curtea de Apel Brasov), Evelina Oprina (Tribunalul Ilfov), Gabriela Baltag (Tribunalul Neamt), Mariana Ghena (Inalta Curte - fost presedinte CSM) si Simona Marcu (Inalta Curte - fost presedinte CSM).Frecvent, Savonea si restul colegelor isi impun punctul de vedere in plen cu ajutorul membrilor din societatea civila: Victor Alistar si Romeo Chelariu.Nu in ultimul rand, Savonea si-a intarit pozitia in CSM, dupa ce a sustinut numirea la conducerea Inaltei Curti a Alinei Corbu, care a inlocuit-o pe Cristina Tarcea. Inca un vot in plus pentru tabara Savonea.Fost procuror-sef DIICOT si fost procuror general adjunct al Romaniei, Codrut Olaru, este singurul membru al sectiei pentru procurori din CSM care nu a semnat scrisoarea de boicot a celor sapte magistrati.Din CSM mai fac parte si ministrul Justitiei, Ana Birchall, care este in contre cu Savonea, si procurorul general interimar al Romaniei, Bogdan Licu.