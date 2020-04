CSM aproba pensionarea fostei avocate Gherbovan, care a revenit in magistratura in urma cu mai putin de un an: Va primi minim 16.000 de lei pensie

Cazul unei pensionari mediatizate

A cerut pensionarea dupa 6 luni

Decizia a fost luata la un scor foarte strans, cu 6 voturi "pentru" pensionare, iar 4 voturi au fost "contra".Claudia Silinescu Gherbovan este in prezent judecator la Tribunalul Ilfov. Potrivit unei surse din magistratura, pensia unui judecator cu grad de tribunal este intre 16.000 si 18.000 de lei.Membrii CSM participa la sedinte prin videoconferinta.Cazul Claudiei Silinescu Gherbovan a fost intens dezbatut in mass-media la finalul anului trecut. Magistratul a fost judecator in perioada 1986-1996, apoi din motive personale si-a dat demisia si a intrat in avocatura.Claudia Silinescu Gherbovan s-a intors in magistratura in iunie 2019, in baza unei prevederi introduse de coalitia PSD-ALDE in Legile Justitiei, care permite fostilor judecatori sa revina in magistratura in baza unui interviu in fata CSM.Aceasta prevedere din Legile Justitiei este criticata de Forumul Judecatorilor din Romania, care cere Parlamentului si Guvernului sa o modifice.In decembrie 2019, Claudia Silinescu Gherbovan a cerut pensionarea, dupa doar 6 luni de activitate.La finalul anului trecut, judecatorii din CSM au amanat discutarea pensionarii, deoarece pe rolul CSM exista o propunere de modificare a procedurii de reprimire in magistratura a unor fosti magistrati.In sedinta CSM de joi, unul dintre membri, magistratul Andrea Chis, a anuntat ca voteaza impotriva pensionarii, deoarece Claudia Silinescu Gherbovan abia fusese reprimita in magistratura."Si atunci am spus sa nu primim colegi care sunt in prag de pensionare. Cred ca intentia legiuitorului cand a introdus in 2018 o alta posibilitate, un alt instrument de recrutare, a fost ca vointa sa ne dea niste judecatori care sa functioneze un termen rezonabil la instantele aflate in dificultate, cum este si Tribunalul Ilfov.Intr-un termen de nici un an de zile, pentru ca aceasta cerere deja este amanata de la alta sedinta. Doamna abia a venit, primul lucru pe care l-a facut a fost sa-si ceara decizia de pensionare si sa solicite pensionarea. Este evident ca nu a avut intentia sa ramana ca judecator.Este un motiv suficient sa vedem ca noi suntem chemati sa stabilim acest termen rezonabil.Eu pot sa inteleg, daca ar fi stat 24 de ani in magistratura, si cere un an, ca sa-si ia pensia de serviciu. Nu este cazul doamnei. Apreciez ca este nevoie sa mai stea 4 ani, astazi voi vota cu NU," declara Andrea Chis.