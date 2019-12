CSM decide vineri cine va conduce DIICOT si parchetele militare

Prelungiri de mandate si la DIICOT

Sef nou la parchetele militare

Cel mai important nume este al prim-adjunctului procurorului general al Romaniei,, al carui mandat expira pe 30 decembrie 2019. Ea este propusa sa fie delegata in aceasta functie pentru inca 6 luni.este propus pentru a fi delegat in functia de procuror-sef al Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica din cadrul Parchetului General. Mandatul acestuia expira pe 4 ianuarie 2020. O functie importanta, deoarece este vorba despre structura care se ocupa cu anchetele in Parchetul General.Situatia este similara si in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).este propusa pentru a fi delegata in functia de procuror-sef DIICOT. Hosu ocupa, din februarie 2019, una din cele doua functii de procuror sef adjunct DIICOT si conduce structura, ca urmare a demisiei lui Felix Banila.este propusa pentru a fi delegata in functia de procuror -sef adjunct DIICOT. Mandatul acesteia expira pe 1 ianuarie 2020.Nu in ultimul rand, parchetele militare din PG sunt la un pas sa ramana fara sefi. Asta dupa ce saptamana trecuta CSM a respins delegarea pe o perioada de inca 6 luni a sefilor Sectiei Parchetelor Militare, Gheorghe Cosneanu si Ion Alexandru. Mandatul acestora in functiile de conducere expira pe 4 ianuarie 2020.Asa ca magistratul militareste propus pentru a fi delegat in functia de procuror sef al Sectiei Parchetelor Militare.Lista cu cele 66 de propuneri de procurori pentru delegarea in functii de conducere poate fi accesata pe site-ul CSM. I.S.