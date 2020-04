CSM discuta schimbarea legii care permite reintrarea in magistratura strict pentru a incasa pensia speciala

Se discuta si situatia de la Inalta Curte

Propunerea principala vizeaza ca in astfel de cazuri procurorii si judecatorii care au revenit in functii sa stea o perioada minima de cel putin 5 ani.Pe de alta parte, sunt si voci in magistratura care cer anularea completa a procedurii de revenire in magistratura in baza unui simplu interviu. Aceasta procedura a fost introdusa in lege de coalitia PSD-ALDE prin pachetul de modificari legislative care a vizat Legile Justitiei.Una dintre propunerile legislative discutate in comisiile CSM a vizat si cazurile fostilor procurori si judecatori care au intrat in politica sau au ocupat functii publice sustinute politic. Plenul CSM urmeaza sa discute daca in astfel de cazuri se impune o interdictie de 2 ani de la ocuparea postului, pentru a reveni in magistratura.In discutiile din CSM apare si modificarea unui alt articol din Legea 303/2004, cel in cazul fostilor magistrati de la Inalta Curte care pot reveni pe functie sau pe o alta functie de judecator ori procuror sau pot opta pentru intrarea in avocatura sau notariat, fara examen.Aceasta este prevederea: "."Discutiile au pornit dupa ce mai multi fosti procurori si judecatori au reintrat in magistratura pentru cateva luni, apoi au depus cerere de pensionare. Unul dintre cazurile celebre aste al judecatorului Claudia Silinescu Gherbovan de la Tribunalul Ilfov, care a cerut pensionarea, dupa doar 6 luni de activitate.Potrivit unei surse din magistratura, pensia unui judecator cu grad de tribunal este intre 16.000 si 18.000 de lei.