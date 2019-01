CSM ii apara reputatia judecatorului care a admis cererea lui Dragnea de suspendare a completurilor de 5 judecatori

Ziare.

com

"Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat admiterea cererii de aparare a reputatiei profesionale a doamnei judecator Alina Nicoleta Ghica, vicepresedinte al Curtii de Apel Bucuresti", se arata in decizia Sectiei pentru judecatori a CSM de azi.Hotararea a fost luata de catre judecatorii CSM in unanimitate.Judecatorul Alina Ghica a formulat cererea de aparare a reputatiei profesionale dupa ce au aparut mai multe articole in presa in care era criticata pentru decizia din dosarul de la Curtea de Apel Bucuresti (CAB) privind constituirea completelor de 5 judecatori de la instanta suprema.Liviu Dragnea a contestat, la Curtea de Apel Bucuresti, hotararea ICCJ privind constituirea completelor de 5 judecatori, iar Alina Ghica a admis-o, deoarece trebuia asteptata motivarea Curtii Constitutionale. Prin decizie, a fost suspendata hotararea Colegiului de conducere al ICCJ prin care a fost organizata, la inceputul lunii noiembrie, tragerea la sorti a completurilor de 5 judecatori. Ulterior, la ICCJ a mai avut loc o tragere la sorti.In raportul intocmit cu privire la cererea de aparare a reputatiei, inspectorii judiciari arata ca informatiile din presa sugerau ca impartialitatea Alinei Ghica a fost influentata de anumite interese."Astfel, se constata ca informatiile, in modalitatea prezentata in articolele analizate, cu privire la modificarea completului de judecata si la modalitatea de solutionare a dosarului nr. 7249/2/2018 al Curtii de Apel Bucuresti, precum si lansarea in spatiul public unor informatii prin care se acrediteaza ideea ca impartialitatea judecatorului a fost influentata de persoane cu anumite interese, pot avea drept consecinta formarea unei pareri publice defavorabile cu privire la reputatia profesionala a doamnei judecator Alina Nicoleta Ghica, in masura sa sustifice interventia CSM pentru apararea reputatiei profesionale a magistratului in cauza", se arata in raportul Inspectiei Judiciare.