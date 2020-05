CSM trimite la MJ un proiect legislativ care blocheaza poarta celor care revin in magistratura doar pentru pensia speciala

Magistratii "politicieni", 2 ani de asteptare

Cazul Silinescu-Gherbovan

Masura ar urma sa fie luata pentru a bloca posibilitatea ca fostii procurori si judecatori care revin in magistratura sa se pensioneze dupa doar cateva luni si, astfel, sa beneficieze de pensie de serviciu.Cum CSM nu are drept de initiativa legislativa, proiectul de modificare a legii a fost trimis joi la Ministerul Justitiei.," este noua prevedere care ar urma sa fie introdusa in lege.Votul din CSM pentru aceasta modificare: 16 voturi DA, 1 vot NU si 1 vot NUL.O alta propunere de modificare legislativa prevede ca procurorii si judecatorii care au parasit magistratura pentru a ocupa o functie politica, si care doresc sa revina, trebuie sa astepte inca 2 ani dupa ocuparea acestei pozitii. Exceptie fac doar fostii magistrati care au ocupat functia de ministru al Justitiei.," este propunerea legislativa votata in CSM cu 10 voturi "DA" si 8 voturi "NU".Discutiile din CSM au pornit dupa ce mai multi fosti procurori si judecatori au reintrat in magistratura pentru cateva luni, apoi au depus cerere de pensionare. Unul dintre cazurile celebre aste al judecatorului Claudia Silinescu Gherbovan de la Tribunalul Ilfov, care a cerut pensionarea, dupa doar 6 luni de activitate.Potrivit unei surse din magistratura, pensia unui judecator cu grad de tribunal este intre 16.000 si 18.000 de lei.