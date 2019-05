Cum a uitat CSM, garantul independentei justitiei, sa apere reputatia magistratilor linsati mediatic

Sursa: Forumul Judecatorilor

Magistratii, fara sprijin

FJR: CSM trebuie sa apere magistratii

Cate cereri s-au admis

FJR a analizat modul in care CSM a aparat corpul magistratilor impotriva actelor de natura a aduce atingere independentei, impartialitatii sau reputatiei profesionale.In doi ani si patru luni, CSM a admis doar 28 de cereri de aparare a reputatiei profesionale a unor magistrati, cu titlu individual, sau a independentei sistemului judiciar.", sustine FJR, intr-un comunicat remis"Consiliul Superior al Magistraturii nu a demonstrat nici stabilitate si nici rol activ si promptitudine cu privire la apararea corpului magistratilor impotriva actelor de natura a aduce atingere independentei, impartialitatii sau reputatiei profesionale a acestora, in perioada ianuarie 2017 - aprilie 2019, cu exceptia unor situatii punctuale, in unele dintre acestea fiind atacata insasi imaginea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, mai ales a actualului presedinte", arata judecatorii.Judecatorii atrag atentia si asupra unui alt aspect. CSM comunica public, aproape in orice situatii, prin cel putin patru-cinci voci distincte (Plenul CSM, sectiile, presedintele CSM si membrii reprezentand societatea civila etc.), cei din urma emitand comunicate personale si extraordinare, de parca institutia ar fi individuala, iar nu un organ colectiv.", mai arata FJR.Potrivit sursei citate, comunicatele emise in cazuri foarte rare in perioada ianuarie 2017 - aprilie 2019 nu sunt acoperite de presa intr-un mod echivalent celui in care s-au difuzat criticile initiale, iar, asa cum reiese din hotararile publicate de CSM in materie,"Neindoielnic, pentru indeplinirea obligatiei constitutionale de garant al independentei justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie sa apere corpul magistratilor impotriva actelor ce aduc atingere independentei, impartialitatii sau reputatiei profesionale a judecatorilor si procurorilor", conchide FJR., CSM a admis 10 cereri de aparare a reputatiei profesionale a unor magistrati, cu titlu individual, sau a independentei sistemului judiciar (7 cereri plus o sesizare din oficiu a Sectiei pentru procurori vizand reputatia, respectiv 2 cereri referitoare la independenta sistemului judiciar, una fiind dublata si de sesizarea din oficiu a presedintelui CSM).CSM a admis 10 cereri de aparare a reputatiei profesionale a unor magistrati, cu titlu individual, sau a independentei sistemului judiciar (8 cereri vizand reputatia, respectiv 2 cereri referitoare la independenta sistemului judiciar, una dintre ele insusita de peste 1500 de magistrati)., CSM a admis 8 cereri de aparare a reputatiei profesionale a unor magistrati, cu titlu individual, sau a independentei sistemului judiciar (8 cereri plus o sesizare din oficiu a presedintelui CSM vizand reputatia, in ultima un judecator al ICCJ fiind catalogat drept "omul" presedintelui CSM, respectiv o singura cerere referitoare la independenta sistemului judiciar, insusita de peste 700 de magistrati)."In total, in doi ani si patru luni de mandat,, respectiv un numar aproximativ egal cu cel al hotararilor emise numai in anul 2015 de fostul CSM (26) . De altfel, raportul intre CSM anterior si CSM prezent este apropiat de 75% la 25%", arata raportul FJR.Aceasta analiza a activitatii Consiliului Superior al Magistraturii a fost postata pe site-ul FJR.