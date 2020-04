Cum arata o sala de judecata in timpul pandemiei: Geamuri de protectie pentru magistrati, grefieri si avocati (Foto)

Foto: Ziare.com

FJR insista pe digitalizarea extinsa

Inalta Curte a adoptat o serie de masuri care pot fi implementate in perspectiva reluarii activitatii judiciare normale si a recuperarii intarzierilor generate prin suspendarea activitatii.Instanta isi va desfasura in mod normal activitatea si pe parcursul lunii iulie 2020, urmand a se acorda prioritate cauzelor suspendate in contextul instituirii starii de urgenta.Cele mai multe instante folosesc in aceasta perioada procedura videoconferintei, unde este cazul. Procedura este folosita in cazul detinutilor sau a persoanelor arestate. Pe de alta parte, Tribunalul Bucuresti a implementat aceasta procedura si in dosarele civile.Surse din magistratura au atras atentia ca trebuie luate masuri pentru a nu transforma instantele in focare de coronavirus. "O grefiera de la o judecatorie din Capitala ar fi fost diagnosticata cu COVID-19, inca exista riscuri," explica sursele citate.Fotografia din articol este dintr-o instanta din orasul Targu Mures. Panouri de sticla au fost montate pe pupitrul avocatilor si al procurorilor, dar si pe masa judecatorilor si a grefierului de sedinta.In acest context, Sectia pentru judecatori din CSM discuta joi mai multe solicitari referitoare la extinderea activitatii de judecata a instantelor pe durata starii de urgenta.La sfarsitul lunii martie, Forumul Judecatorilor din Romania solicita Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justitiei, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si tuturor instantelor judecatoresti sa puna in practica o digitalizare extinsa a instantelor judecatoresti.Judecatorii au transmis ca salile de judecata, arhivele si registraturile sau holurile instantelor constituie spatii care favorizeaza neindoielnic raspandirea COVID-19.Forumul Judecatorilor din Romania considera ca este necesara digitalizarea, "cunoscut fiind faptul ca salile de judecata (unde pot intra concomitent si peste 100 de persoane, ce pot ramane in banci ore intregi), arhivele si registraturile sau holurile instantelor (in mare parte inadecvate, dar pline zilnic cu sute de justitiabili, avocati, grefieri, alt personal) constituie spatii care favorizeaza neindoielnic raspandirea COVID-19"."In vederea asigurarii sanatatii justitiabililor, avocatilor etc., dar si a sanatatii si securitatii in munca a personalului instantelor, luarea efectiva unor masuri ample nu mai poate fi intarziata, astfel incat dupa incetarea starii de urgenta reluarea activitatii in toate instantele de judecata sa se realizeze in conditii optime din punct de vedere al fluxului de persoane, dar si de documente", au transmis judecatorii.