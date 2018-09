Cum au ajuns sefii Inspectiei Judiciare sa aiba mandat nelimitat: Ordonanta marca Toader ridica multe semne de intrebare

Regulamentul, blocat

In plus, interimatul acestora este pe o perioada nedeterminata, a explicat aceasta pentruGuvernul a decis saptamana trecuta, prin ordonanta de urgenta , mentinerea in functie a actualei conduceri a Inspectiei Judiciare, careia i-a expirat mandatul la 1 septembrie. Adoptarea acestei OUG a fost accelerata dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat public pe Tudorel Toader.Practic, la conducerea Inspectiei Judiciare au ramas in continuare inspectorul-sef, judecatorul Lucian Netejoru, si inspectorul sef adjunct, procurorul Gheorghe Stan.Legea ii permitea lui Netejoru sa mai ocupe un mandat de 3 ani, in baza unui concurs. Stan nu mai avea dreptul la un mandat de inspector-sef adjunct, deoarece ocupase aceasta functie timp de doua mandate consecutive.OUG a fost adoptata fara un aviz al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) si fara a se stabili cat poate dura acest interimat. Sapte membri CSM i-au cerut Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala (CCR) in cazul adoptarii acestei ordonante.Situatia este mai complicata, deoarece in acest moment Regulamentul pentru concursul de ocupare a functiilor de conducere de la Inspectia Judiciara, care trebuia organizat de CSM, este suspendat printr-o decizie a Curtii de Apel Bucuresti. Procesul urmeaza sa ajunga la Inalta Curte.Un alt mod de a debloca concursul pentru sefia IJ ar fi intrarea in vigoare a uneia dintre Legile Justitiei, care priveste CSM, parte din pachetul de legi privind Justitia, promovat recent in Parlament. Legea asteapta, insa, avizul Curtii Constitutionale.Judecatorul Andrea Chis de la Curtea de Apel Cluj, unul dintre membrii CSM care a semnat solicitarea catre Avocatul Poporului, a explicat pentru Ziare.com care este in acest moment situatia la Inspectia Judiciara.Dar cat o sa dureze acest interimat la sefia Inspectiei Judiciare?"Asta depinde de momentul intrarii in vigoare al legilor. Pentru ca in momentul in care intra in vigoare modificarile la Legea 317/2004 privind CSM, care contine dispozitii si despre Inspectia Judiciara, se va adopta un nou Regulament.In baza acestui Regulament se va organiza un nou concurs. In masura in care n-ar intra in vigoare aceasta lege, nu avem Regulament.Durata actiunii in justitie este imprevizibila. Urmeaza sa avem un recurs la Inalta Curte, la sectia de contencios-administrativ, unde volumul de munca este extrem de ridicat, si se poate intampla ca primul termen de judecata sa se stabileasca la doi de ani de la data depunerii cererii de recurs.In aceasta ipoteza, aceasta delegare ar putea sa dureze mai mult decat un mandat (care dureaza 3 ani-n.red.) . Aceasta in conditiile in care inspectorul-sef adjunct (Gheorghe Stan-n.red.) a epuizat cele doua mandate la care are dreptul potrivit legii", a explicat Andrea Chis una dintre hibele OUG.Practic, cei sapte membri CSM asteapta in acest moment un raspuns de la Avocatul Poporului. "Altceva nu putem face in acest moment, intrucat Executivul s-a bagat legislativ, printr-o ordonanta, intr-o atributie a Plenului CSM (atributia privind delegarea in functii a sefilor IJ - n.red.), si ne-a luat acest atribut care este foarte important.Pentru ca raspunderea disciplinara a judecatorului si procurorului este un aspect extrem de important si se pot ivi repercusiuni de neprevazut in acest moment", explica membrul CSM."Aceasta actiune a Guvernului de a nominaliza anumite persoane, acest act normativ dat(in considerarea unei anumite persoane- n.red.), poate sa ridice niste semne de intrebare. Cine conduce Inspectia Judiciara? Cine conduce Inspectia Judiciara este foarte important pentru ca Regulamentul IJ spune ca inspectorul-sef organizeaza toate concursurile. Deci practic el decide/numeste inspectorii judiciari", se intreaba retoric Chis.Judecatorul arata ca practic seful Inspectiei poate organiza concurs si sa numeasca noi inspectori. "Si atunci se face o echipa de inspectori dupa chipul si asemanarea conducatorului institutiei. El are o putere mai mare decat cea a procurorului general, pentru ca procurorul general nu-si alege oamenii.La Parchetul General ajungi prin concurs organizat de INM, nu de procurorul general", mai arata Andrea Chis.In cazul in care Avocatul Poporului ar sesiza CCR, iar ordonanta ar fi declarata neconstitutionala, ar aparea insa o alta problema: "S-ar putea compromite actiunile disciplinare".Pe de alta parte, Andrea Chis arata ca OUG data in acest caz nu avea nicio urgenta.Noi luasem toate masurile sa delegam niste oameni.Delegarea era pe o durata limitata. Ceea ce nu este cazul in aceasta OUG.La delegare se cere acordul persoanei, de unde prezuma Guvernul ca cei doi voiau sa fie numiti? S-a luat legatura cu ei, s-a discutat? Nu i-am vazut in sedinta de guvern. Sa stie ca chiar vor sa li se prelungeasca mandatele?Este ciudat sa se prelungeasca niste mandate(de drept- n.red.), pentru ca este de esenta lor durata limitata. Mandatul intr-o functie de conducere esentialmente in Romania are o durata limitata. Cum poti sa-l prelungesti nelimitat de drept? Iata multe vulnerabilitati, unele le-am scris in cererea adresata Avocatului Poporului", a concluzionat Andrea Chis.Ziare.com a dezvaluit ca Inspectia Judiciara a devenit un adevarat brat armat al lui Tudorel Toader, si implicit al actualei Puteri, impotriva magistratilor critici sau incomozi.Lucian Netejoru, apropiat al Oanei Schimdt Haineala, a fost in repetate randuri suspectat ca ar fi luat anumite decizii care au convenit actualei majoritati guvernamentale si ca, in mandatul sau, Inspectia Judiciara a pus presiune pe magistrati.IJ este singura institutie abilitata sa ancheteze abaterile disciplinare ale magistratilor, rolul sau fiind oarecum similar cu al Parchetului. Ancheta disciplinara incepe ca urmare a unei sesizari pe care o poate face oricine sau prin autosesizarea IJ.