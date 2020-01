Cum este pedepsita in Romania violenta fata de animale: cate cazuri ajung in instanta si ce pedepse au dat judecatorii

Cainele ucis in bataie

Ziare.

com

Potrivit unei analize Ziare.com, in majoritatea covarsitoare a cazurilor, instantele din Romania dau condamnari cu amenzi penale sau cu suspendare, in procesele in care sunt trimise in judecata persoane acuzate ca au maltratat sau ucis animale.Intr-unul din putinele cazuri in care instanta a pronuntat o condamnare cu executare in penitenciar, instanta moiveaza ca personalitatea inculpatului se orienteaza spre umilirea animalului.", este portretul pe care i-l schiteaza judecatorul agresorului.Pe de alta parte, desi asociatile de protectie raporteaza ca zilnic sunt 2-3 cazuri de animale maltratate sau omorate cu intentie, prea putine dintre acestea ajung in instanta. Numarul rechizitoriilor este doar de ordinul catorva zeci, in ultimii 3 ani."Un caine a fost mutilat de o petarda care a explodat", "un caine impuscat pe drum, in fata unui copil de 6 ani," sau "un caine a fost spanzurat de o teava de gaze din Sectorul 1 al Capitalei". Acestea sunt doar o parte din titlurile din presa din ultima perioada, in care oamenii mutileaza sau omoara animale. Ce risca astfel de persoane?Un tanar de 17 ani din comuna Criciova (Timis) a ucis in bataie un caine ciobanesc rasa Malinois Belgian, care fugise de acasa. L-a lovit cu pietre, a incercat sa-l inece, dupa ce l-a tinut scufundat in apa aproximativ 5 minute, apoi i-a mai aplicat cateva lovituri decisive cu un par in regiunea capului.Se intampla in miezul zilei, in jurul orei 12.00, cand baiatul se plimba pe malul paraului Nadragel. Cruzimea de care a dat dovada atunci cand a ucis cainele i-a adus un dosar penal. Acuzatia: uciderea animalelor, cu intentie, fara drept.Initial, tanarul a sustinut ca a fost o riposta la adresa cainelui, care l-ar fi atacat, aspecte insa negate de un martor. Apoi a incercat sa sustina ca a fost o confuzie, credea ca este vorba de un lup, nu de un caine. Nici aceasta aparare nu a tinut in fata magistratului: "exista suficiente elemente care diferentiaza ciobanescul belgian de un lup (talie, culoarea blanii etc.)".Pus in fata evidentei, tanarul a recunoscut acuzatia.O pedeapsa care se da in cazul minorilor, care consta in obligatia acestuia de a respecta un program stabilit de serviciul de probatiune, care contine orarul si conditiile de desfasurare a activitatilor, precum si interdictiile impuse.Una din obligatiile impuse: Sa urmeze un curs de pregatire scolara sau formare profesionala.", motiveaza sentinta un magistrat de la Judecatoria Lugoj.Saptamana aceasta, Curtea de Apel Timisoara a respins ca nefondat apelul facut de tanar, iar sentinta a ramas definitiva.Maltratarea, schingiuirea, mutilarea animalelor, uciderea animalelor, cu intentie, fara drept, sunt infractiuni potrivit legii. Iar cel gasit vinovat risca inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda penala intre 1.200 lei si 120.000 lei. Cel gasit vinovat poate primi interdictia de a detine animale pentru o perioada de la un an la 5 ani. Sanctiunile sunt prevazute la articolul 25 din Legea 205/2004 privind protectia animalelor.a) uciderea animalelor, cu intentie, fara drept;b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale salbatice captive;c) organizarea de lupte intre animale sau cu animale;d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;e) ranirea sau schingiuirea animalelor;f) interventiile chirurgicale destinate modificarii aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, sectionarea corzilor vocale, ablatia ghearelor, coltilotul ciocului si dintilor;g) folosirea animalelor apartinand subincrengaturii vertebrate, indiferent de gradul de imblanzire, nascute in captivitate sau capturate din natura, in spectacole de circ, circuri ambulante, caravane si trupe de artisti ambulanti, precum si in orice alte tipuri de spectacole similare.Potrivit unei statistici realizate de "Green Report" cu ajutorul asociatiilor de aparare a drepturilor animalelor, zilnic se inregistreaza 2-3 cazuri de maltratare, schingiuire si mutilare a animalelor, iar intr-un singur an peste 900 de animale au fost aduse in adaposturi cu membrele taiate, moarte de foame sau impuscate.Statistica este citata in expunerea unui proiect de lege initiat de deputatul PSD Tudor Ciuhodaru, care prevede dublarea pedepselor pentru astfel de infractiuni. Limitele pedepselor sunt crescute de la 6 luni la 2 ani. Proiectul a fost respins de Senat in sedinta din 20 iunie 2017, iar din martie 2018 este inscris pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor.Acesta nu este singurul proiect legislativ care punea in discutie marirea pedepselor pentru maltratarea si uciderea animalelor. La finalul vechii legislaturi, in 2016, mai multi parlamentari UNPR si independenti cereau ca aceste infractiuni sa fie pedepsite cu inchisoare cu executare intre 2 ani si 7 ani. Proiectul nu a mai ajuns sa fie discutat si s-a pierdut in hatisul birocratic din Parlament.Chiar daca sunt raportate sute de cazuri anual, in care animalele sunt omorate sau schingiuite, procurorii din intreaga tara finalizeaza doar cateva zeci de rechizitorii intr-un an, potrivit unor calcule facute de Ziare.com.In aceste cazuri, cele mai multe procese sunt cu amenzi penale, sentinte cu suspendarea executarii pedepsei, extrem de putine cu executare sau cu decizii de achitare. Cele mai multe anchete in cazul acestor infractiuni sunt in mediul rural, unde animalele cad prada razbunarii sau unor persoane violente din cauza betiei. De asemenea, cainii din curtile oamenilor sunt ucisi frecvent de hoti.Pe 28 august 2019, Nicusor P. a fost condamnat de Judecatoria Babadag la 6 luni de inchisoare cu executare. El a fost gasit vinovat ca a ranit grav 3 cai cu un tarpan, o unealta folosita la recoltatul stufului. Cabalinele aveau plagi la nivelul toracelui si gatului, capul spart sau taieturi pe corp.Totul s-a intamplat pe fondul starii de ebrietate in care se afla acesta si din dorinta de razbunare. Uneori, caii vecinilor scapau din pripon si intrau in gradina sa si-i stricau culturile.Cei trei cai s-au vindecat de leziunile suferite, in urma tratamentului de specialitate aplicat de un medic veterinar.Concluzia instantei: Nicusor P. a urmarit sa provoace vatamari si suferinte fizice cabalinelor, in scopul de a se razbuna."Instanta concluzioneaza ca pentru sanctionarea si formarea unei atitudini corecte fata de ordinea de drept este necesara (si suficienta) stabilirea unei pedepse cu inchisoarea, orientata spre media limitelor mentionate anterior, de 6 luni inchisoare.", este concluzia Judecatoriei Babadag.Procesul se afla in acest moment pe rolul Curtii de Apel Constanta.Florian C. din Teleorman, de profesie ingrijitor la o ferma, a injunghiat o iapa cu 15 lovituri de cutit, fapta ce a condus la decesul animalului.Primul judecator care a analizat acest caz l-a condamnat pe acesta la 4 luni cu executare in penitenciar. Concluziile magistratului erau extrem de dure la adresa inculpatului. In primul rand, instanta a avut in vedere numarul si intensitatea loviturilor dedusa din efectele acestora, "15 lovituri in zona costala si dorsala, aplicate cu intentie directa la ora 02.00, si avand ca scop dureri enorme animalului, care a murit la ora 09.00, releva caracterul deosebit de periculos al inculpatului"."Personalitatea inculpatului se orienteaza spre umilirea animalului. Suferinta unui animal ii provoaca placere si satisfactie, prin trairea sentimentului de putere si control asupra acestora.Personalitatea umana este guvernata de convingerile de viata care ne-au fost date de parinti, educatori si societate. Asociat acestor convingeri sunt sentimentele noastre, iar convingerile si sentimentele ne determina conduita.Pe masura ce constientizam acest mecanism psihologic, ne vom centra pe schimbarea convingerilor pentru a scapa de sentimentele de vinovatie atunci cand nu e cazul sa pastram vechile convingeri.Inculpatul, inainte de a se simti vinovat pentru comportamentul lui, va trece la schimbarea acestuia, chiar la 'repararea trecutului' atata vreme cat mai are inca timp sa faca ceva", concluziona Judecatoria Alexandria.Florian C. a contestat decizia, iar Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat definitiv la 4 luni cu suspendare si l-a obligat sa presteze 100 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii, in cadrul Primariei Nenciulesti sau in cadrul Primariei Alexandria.Dupa un an de proces, Paul V. a fost gasit vinovat ca a ucis cainele fostei sale iubite. Motivul: barbatul era suparat ca a fost parasit de fosta sa iubita care a plecat din tara. Curtea de Apel Galati a dat sentinta definitiva de 3 luni de inchisoare cu suspendare.Paul V. a fost obligat de judecatori sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii din localitatea Galati, judetul Galati (in cadrul Bibliotecii Judetene) pe o perioada de 60 de zile lucratoare.Potrivit sentintei, totul s-a intamplat in decembrie 2016, in zona unui bloc situat pe bulevardul Milcov in cartierul galatean Micro 40. Paul V. a injunghiat cainele fostei sale iubite, care fusese scos la plimbare, cu un obiect taietor - intepator (posibil surubelnita) de trei ori provocandu-i decesul pe loc.Era vorba de un caine din rasa Pitbull Rednose, mascul de culoare maro. Potrivit propriei afirmatii, cainele ucis fusese crescut chiar de el si provenea de la un caine de-al sau, fiind ulterior oferit iubitei sale.Judecatorii au explicat care sunt motivele pentru care barbatul trebuie sa primeasca o sentinta cu suspendare: "circumstantele personale ale inculpatului (nu are antecedente penale, provine dintr-un mediu social si familial decent), la pericolul social al faptei imputate (fapta are un grad redus de pericol social) si la imprejurarile concrete ale savarsirii acesteia (pe fondul unui conflict anterior)".Un alt caz socant este pe rolul instantelor din Bucuresti. Sorin Madalin I. (21 de ani) este judecat pentru ca a aruncat pe geam, de la etajul 9, cainele unui amic. Se intampla in aprilie 2019, intr-un bloc din Calea Rahovei.Sorin Madalin I. a recunoscut acuzatiile procurorilor si a cerut judecarea in forma simplificata, fapt care i-a redus o pedeapsa redusa cu o treime. El a fost condamnat de Judecatoria Sectorului 5 la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 1.400 de lei, stabilita prin inmultirea unui numar de 140 zile-amenda cu suma corespunzatoare zilei-amenda stabilita de instanta la 10 lei pentru savarsirea infractiunii de ucidere a animalelor, cu intentie.Decizia a fost data la sfarsitul anului trecut si poate fi contestata la Tribunalul Bucuresti."Referitor la gradul de pericol concret al infractiunii savarsite de inculpat, instanta apreciaza ca acesta este unul ridicat, prin raportare la politica sociala de ocrotire a animalelor, in sensul prevenirii si combaterii actelor de cruzime fata de animale", motiveaza Judecatoria Sectorului 5.Instanta a explicat ca sanctionarea pecuniara a tanarului va avea o eficienta mult mai mare decat stabilirea unei pedepse cu inchisoarea cu suspendarea executarii acesteia.", explica instanta.