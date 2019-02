Cum i s-a fabricat dosarul de cercetare disciplinara sefei Inaltei Curti, Cristina Tarcea

OUG cu dedicatie

ONG-ul fantoma

De ce IJ nu a verificat care este statutul juridic al acestui ONG?

Numarul mare de sesizari

Inspectoarea avea sotul in Guvern

Acuzatiile Inspectiei Judiciare: "refuz nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu si nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor". Actiunea vizeaza constituirea completurilor de cinci si de doi judecatori de la ICCJ.Daca Sectia pentru judecatori din cadrul CSM, condusa de Lia Savonea, o sanctioneaza disciplinar, Tarcea risca sa-si piarda functia de conducere.La sedinta de miercuri de la CSM, Tarcea a vorbit despre mai multe abuzuri care s-au intamplat in cazul sau si a facut trimitere la o serie de declaratii publice ale lui Liviu Dragnea si Tudorel Toader."Doamne, va mai aduceti aminte de declaratiile politice din luna august si septembrie cand la ICCJ se refuza a se aplica legea?Va mai aduceti aminte de interesul direct al presedintelui Camerei Deputatilor in organizarea completurilor de 5 judecatori?", s-a intrebat retoric Tarcea.In actele depuse de Cristina Tarcea la CSM, judecatorul face trimitere si la modul in care s-a ajuns ca Guvernul sa promoveze o ordonanta de urgenta prin care s-a prelungit mandatul sefilor Inspectiei Judiciare. Totul in urma declaratiilor publice facute de Liviu Dragnea, in care se pomenea de o "ancheta importanta" care era la Inspectia Judiciara. Miza principala ar fi fost chiar indepartarea ei de la sefia Inaltei Curti."La 5 septembrie 2018, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei OUG nr. 77/2018 prin care conducerea IJ a devenit interimara, iar la data de 7 septembrie a fost finalizatacare ma privea, in sensul ca a fost semnata de catre inspectorul sef interimar, numit prin act al Executivului, rezolutia privind inceperea cercetarii disciplinare pentruO sesizare facuta de o asociatie fantoma infiintata in California (SUA), nerecunoscuta in Romania, a stat la baza dosarului de cercetare deschis de Inspectia Judiciara in cazul sefei Inaltei Curti, Cristina Tarcea. In momentul in care s-a facut demersul, asociatia era suspendata chiar de catre autoritatile americane.Plangerea facuta de Romanian Community Coalition - Coalitia Romanilor din SUA condusa de preotul Chris Terhes a stat la baza demararii cercetarii disciplinare in cazul Cristinei Tarcea. Inspectia Judiciara a inregistrat aceasta plangere pe 23 august 2018 si a inceput cercetarea.potrivit legislatiei in vigoare. Este o persoana juridica supusa jurisdictiei statului California (SUA), care nu a parcurs procedura de recunoastere in Romania.Potrivit prevederilor Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii:."Motivul: nu a trimis din martie 2016 rapoartele bianuale, potrivit procedurilor californiene. Organizatia a fost suspendata in noiembrie 2017 si nu si-a recapatat statutul legal decat la sfarsitul lunii august 2018, dupa ce presa a semnat acest lucru.Conform legilor statului California, o organizatie al carui statut este suspendat nu are dreptul legal de a-si folosi numele in public sau de a intreprinde alte activitati, se arata in actul citat. Si, totusi, l-a folosit. In Romania.De altfel,a mai scris despre situatia acestei asociatii fantoma: Misterele asociatiei din SUA care a reclamat-o pe sefa Inaltei Curti la Inspectia Judiciara. Era suspendata cand s-a facut plangerea , asociatia functioneaza in baza unor prevederi ale Codului Fiscal al Californiei si Codului Fiscal american. Acestea spun ca activitatea unei astfel de entitati "nu poate consta in mod semnificativ in desfasurarea de propaganda sau."ONG-ul s-a implicat cel putin intr-un demers de modificare, potrivit site-ului Romanian Community Coalition: Propuneri ale Romanian Community Coalition din SUA de modificare a Codului de Procedura Civila trecute de Senat urmeaza sa fie dezbatute in Camera Deputatilor Primul semn de intrebare al cercetarii demarate de Inspectia Judiciara:Mai ales ca un cetatean american a trimis un mail la CSM in care atragea atentia asupra acestor lucuri.In concluziile depuse de Cristina Tarcea la CSM, sefa Inaltei Curti arata ca Romanian Community Coalition a trimis patru sesizari in format electronic la Inspectia Judiciara - trei pe 14 august si una pe 20 august. Totusi, acestea au fost inregistrate pe 23 august. De ce nu au fost toate inregistrate in ziua primirii si nu li s-a dat numar de inregistrare imediat?De altfel, Cristina Tarcea pune sub semnul intrebarii modul in care inspectorul sef, Lucian Netejoru, a facut repartizarea acestui dosar. In urma sesizarii, Inspectia Judiciara a inceput cercetarea disciplinara a Cristinei Tarcea, prin doi inspectori: Liliana Sanduta Poelnica si Adriana Elena Andronic.Un detaliu, unul dintre inspectorii judiciari trimisi sa faca cercetarea este judecatorul Adriana Elena Andronic, al carei sot este Bogdan Constantin Andronic, secretar de stat in Ministerul Economiei, promovat pe filiera PSD, potrivit mass-media.", scrie Tarcea, in concluziile depuse in apararea sa.O alta problema majora, Romanian Community Coalition a sesizat Inspectia Judiciara cu privire la modul in care sunt constituite completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte. Cercetarea demarata de Inspectia Judiciara a vizat si completurile de 2 judecatori. ", mai scrie Tarcea.