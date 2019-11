Cum poti sa castigi procesele cu administratia locala, daca un copac aflat pe domeniul public ti-a cazut pe masina

Copacul taiat prost de ADP

ADP invoca avizul

Motivarea instantei

Furtuna de zapada

ADP: Furtuna a fost de vina

Magistrati: Nu conteaza daca ninge

Viscolele sunt predictibile iarna

Doua BMW-uri strivite de copac

Motivarea judecatorilor

Ziare.

com

Astfel de procese au fost deschise la toate judecatoriile de sectoare, iar solutionarea unui astfel de caz, pana la o sentinta definitiva, poate dura pana la 3 ani.Sunt si foarte multe cazuri in care firmele de asigurari au despagubit proprietarii in baza politelor de asigurare, apoi au deschis procese pentru recuperarea banilor impotriva admnistratiilor domeniilor publice si au castigat.Ziare.com va prezinta mai multe astfel de cazuri, in care cetatenii au dat in judecata autoritatile pentru recuperarea prejudiciilor. In unele cazuri, administratia domeniului public locala fusese notificata de locatarii blocului ca trebuie sa toaleteze copacii, dar au ignorat mesajele.Unul din cele mai recente cazuri solutionate definitiv in aceasta toamna la Curtea de Apel Bucuresti, pe 16 septembrie 2019, este cel in care Administratia Domeniului Public Sectorul 2 a fost obligata sa-i plateasca unui bucurestean suma de 5.966,65 lei, reprezentand contravaloare reparatie autoturism.Asta dupa ce un copac a cazut peste masina sa, o Skoda Octavia, si i-au fost avariate plafonul, capota motorului, haionul, eleronul, aripa stanga spate, aripa stanga fata, portierele de pe partea stanga (fata si spate), stalpul stanga spate si i s-a fisurat parbrizul.Culmea, in ziua incidentului, 14 mai 2016, nu au fost conditii meteo - furtuna, vant puternic, ploaie abundenta - de natura a influenta caderea copacului.In plus, anterior producerii incidentului, cu aproximativ 7-10 zile inainte, o echipa a ADP Sector 2 a toaletat copacul in cauza. Membrii echipei au refuzat insa, contrar insistentelor locatarilor si administratorului blocului, sa taie si o craca ramasa dupa toaletare, desi aceasta, crescand in plan inclinat, era evident ca prezenta un risc de rupere, potrivit datelor din dosar.ADP s-a aparat si a spus ca nu putea proceda la toaletarea severa a respectivului arbore, doar la simpla solicitare a locatarilor acelui imobil, in lipsa unui aviz de specialitate emis de Directia de Mediu a Primariei Municipiului Bucuresti.Pentru ca respectivul copac sa fie taiat, acesta trebuia sa se fi aflat intr-un "evident declin biologic", a mai sustinut ADP.Trei instante au dat, pe rand, dreptate bucuresteanului: Judecatoria Sectorului 2, Tribunalul Bucuresti si Curtea de Apel Bucuresti.Instantele au motivat prin faptul ca potrivit art. 12 alin. 2 din, proprietarii si administratorii de spatii verzi cu arbori si arbusti sunt obligati sa realizeze masurile de intretinere a acestora.Totodata, dispozitiile art. 1376 alin. 1 Codul Civil prevad ca oricine este obligat sa repare, independent de orice culpa, prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa."Faptul ca, anterior taierii ori toaletarii unui arbore era necesar avizul de specialitate emis de Primaria Municipiului Bucuresti prin Directia de Mediu nu exonereaza parata () de raspundere.Din contra, ca paznic juridic al lucrului cauzator de prejudiciu, parata () avea obligatia efectuarii tuturor demersurilor in scopul prevenirii producerii prejudiciului, deci inclusiv si al obtinerii tuturor avizelor necesare pentru toaletarea/taierea respectivului copac, cu atat mai mult cu cat, la interventia din data de 8 mai 2016, lucratorii paratei au taiat una din cele doua crengi principale ale copacului crescut in plan inclinat", conchide Judecatoria Sectorului 2.Un alt caz solutionat definitiv priveste un autoturism Land Rover Range Rover care, in ianuarie 2016, se afla in parcarea Hotelului Ramada Plaza. Masina apartinea unui cetatean bulgar, iar copacul care a cazut pe bolid se afla pe spatiul public. Range Rover-ul a fost puternic avariat, fiind vorba de o dauna totala.Totul s-a intamplat pe 17 ianuarie 2016, in timpul unei furtuni puternice care a acoperit toata Romania timp de doua zile.Dupa doi ani de procese, instanta i-a dat dreptate cetateanului bulgar. Administratia Domeniului Public Sector 1 a fost obligata la plata sumei de 42.513 lei, reprezentand despagubiri civile constand in valoarea de inlocuire a autovehiculului, precum si la plata dobanzii legale aferente debitului principal, calculata de la data de 17 ianuarie 2016 si pana la data achitarii efective.In 2018, cetateanul bulgar a executat silit ADP Sector 1 pentru a primi acesti bani.ADP Sector 1 a incercat sa arate ca nu are nicio raspundere civila in acest caz, deoarece a fost un caz de forta majora, un eveniment care nu putea fi prevazut la intensitatea maxima, eveniment absolut imprevizibil (fata de oricine) si de neinlaturat, care a determinat cauzal producerea rezultatului pagubitor."Vantul violent si ninsoarea abundenta au determinat producerea a numeroase pagube cauzate de prabusirea a aproximativ 150 de copaci, panouri publicitare, acoperisuri, stalpi de inalta tensiune, inchiderea drumurilor publice si a scolilor etc", a sustinut ADP.In argumentatia sa, ADP a invocat".In ceea ce priveste legatura de cauzalitate dintre fapta lucrului si prejudiciu, ADP a sustinut ca ruperea copacului in speta a fost cauzat in exclusivitate de cantitatea mare de zapada acumulata pe acesta, in conditii meteorologice extreme: ninsoare abundenta, viscol si ger - din ziua de 17 ianuarie 2016 si nu viciilor de structura ale arborelui.", a argumentat ADP.Instanta a dat dreptate cetateanului bulgar. Motivarea: potrivit art. 8 alin. 1 din Legea 24/2007, administrarea spatiilor verzi proprietate publica este exercitata de autoritatile administratiei publice locale si de alte organe imputernicite in acest scop, in acest caz ADP Sector 1."Instanta a constatat ca orice omisiune sau actiune cauzatoare de prejudicii a paratei () cu privire la spatiile verzi aflate in administrarea sa (inclusiv in ceea ce priveste arborii aflati pe domeniul public al Sectorului 11 Bucuresti) atrage raspunderea delictuala a acesteia", au motivat magistratii.Judecatorii au respins si pledoaria ADP Sectorul 1 potrivit careia era un fenomen meteorologic neprevazut, deoarece viscolele puternice sunt prevazute pe timp de iarna."Este eronata abordarea apelantei parate asupra asimilarii cu forta majora a fenomenelor extreme petrecute anterior evenimentului prejudiciabil (fenomene meteo pentru care ANM a emis o avertizare cod portocaliu de vreme severa, cu viscol, vant puternic si caderi abundente de zapada);", motiveaza Tribunalul Bucuresti.In fine, intr-un alt caz, Administratia Domeniului Public Sector 1 trebuie sa-i plateasca unui bucurestean suma de 46.213 lei dupa ce, in urma unei furtuni puternice insotita de ploi torentiale, tunete si fulgere, un copac i-a avariat doua autoturisme marca BMW.Se intampla in iunie 2016, iar masinile au fost puternic lovite, incat a fost necesara interventia in vederea descarcerarii.Cazul este in continuare pe rolul instantelor, la Curtea de Apel Bucuresti, dar Tribunalul Bucuresti si Judecatoria Sectorului 1 i-a dat dreptate barbatului.Similar cu celealte cazuri prezentate, judecatorii au aratat ca Administratia Domeniului Public Sector 1 are calitate de "paznic juridic al lucrului", in acest caz copacul care s-a prabusit, in baza Legii nr. 24/2007 care reglementeaza administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor.Potrivit deciziilor Consiliului Local Sector 1, ADP Sectorul 1 asigura, in limita fondurilor bugetare aprobate, intretinerea, amenajarea, reamenajarea si curatenia spatiilor verzi, in privinta carora detine un drept de administrare legal constituit.", explica instanta.- In primul rand, instabilitatea atmosferica pentru perioada 10-12 iunie 2016 a fost prognozata inca din data de 9 iunie 2016, astfel cum rezulta din articolele de presa, deci nu se poate sustine ca furtuna respectiv a reprezentat un eveniment imprevizibil.- In al doilea rand, instanta a observat, din acelasi articol de presa, ca nu a fost prognozata o furtuna deosebit de puternica, cu caracter absolut invincibil, in sensul aceluiasi text, si nici parata nu a dovedit ca evenimentul din data de 12 iunie 2016 a avut acest caracter, pentru a fi asimilat unui caz de forta majora.- In al treilea rand, instanta a constatat ca Asociatia de Proprietari a blocului in care locuia proprietarul masinii transmise la ADP Sectorul 1 inca din data de 12 octombrie 2015, respectiv 9 mai 2016, deci cu mult anterior datei la care a avut loc prabusirea copacului respectiv, ca s-a solicitat luarea masurilor necesare tocmai pentru preintampinarea unor asemenea situatii.", conchid judecatorii.