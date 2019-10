Curiosul caz al detinutului care a invins in instanta doua penitenciare si a primit daune morale de 3.000 de lei

Procesul

Judecatorii au decis greu

Ziare.

com

Un caz care i-a impartit pe cei doi magistrati de la Tribunalul Bucuresti care faceau parte din completul care trebuia sa solutioneze cazul. Judecatorii au amanat de mai multe ori pronuntarea, au repus cazul de doua ori pe rol si a fost nevoie de un al treilea magistrat, denumit de divergenta, sa incline balanta in acest caz.Motivul: detinutul fusese liberat conditionat pe 3 septembrie 2017, cu doua saptamani inainte de a intra in vigoare Legea recursului compensatoriu. Actul normativ prin care au fost eliberati conditionat aproximativ 20.000 de detinuti a intrat in vigoare pe 19 octombrie 2017. Legea prevede "compensarea" in cazul cazarii in conditii necorespunzatoare: o scadere de 6 zile de pedeapsa din 30 de zile efectuate in detentie.Cum fostul detinut nu a beneficiat de prevederile Legii recursului compensatoriu, a solicitat sa fie despagubit cu suma de 15.000 de euro cu titlu de daune morale. In cererea de chemare in judecata a invocat prevederile Codului Civil privind raspunderea civila delictuala si jurisprudenta CEDO.Pe 1 februarie 2018, Petria G. a deschis procesul la Judecatoria Sectorului 2 si a chemat in judecata penitenciarele Iasi si Botosani, Administratia Nationala a Penitenciarelor si Statul Roman, prin Ministerul Finantelor.El explica judecatorilor ca a fost incarcerat pe 2 decembrie 2015 in Penitenciarul Botosani, unde urma sa execute o condamnare de 4 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala. Dupa 21 de zile de carantina, el a fost transferat in Penitenciarul Iasi, unde a stat inde 26 persoane si inde 26 persoane, ambele camere avand 38 mp.In septembrie 2016, Petria G. a fost transferat la Penitenciarul Botosani, unde a fost cazat inde 9 persoane, desi aceasta camera avea 18 mp, iar ulterior a fost cazat inin suprafata de 21 mp, unde au stat 12 persoane.", sustine barbatul.Totodata, spatiul destinat plimbarii era inadecvat, in acesta nu puteau incapea mai mult de 10 persoane, iar geamurile erau sparte, astfel incat pe timp de iarna a trebuit sa suporte frigul, iar in timpul zilei, acestea nu permiteau patrunderea luminii naturale.Petria G. a fost inchis incepand din 2 decembrie 2015 si a fost eliberat conditionat pe 3 octombrie 2017.Pe 29 mai 2018, un magistrat de la Judecatoria Sectorului 2 a respins ca neintemeiata solicitarea lui Petria G. Cazul a ajuns in apel pe masa a doi judecatori de la Tribunalul Bucuresti.La primul termen, pe 27 noiembrie 2018, procesul a ramas in pronuntare. Sentinta a fost amanata initial pe 5 februarie 2019 si apoi a fost amanata succesiv de inca doua ori.In februarie 2019, cazul a fost repus pe rol, iar Tribunalul a administrat noi probe, la termenul 26 martie 2019.Pe 12 iunie 2019, procesul a fost din nou repus pe rol, pentru constituirea unui complet de divergenta,Pe 5 iulie 2019, Tribunalul a decis ca Petria G. sa primeascaDecizia este definitiva.