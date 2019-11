Curiosul caz al procurorului Olaru care sustine reformarea SS, in timp ce procurorii care l-au ales in CSM vor desfiintarea sectiei

Majoritate covarsitoare la DIICOT

Asta in timp ce reprezentantul acestei structuri in CSM, Codrut Olaru, a initiat un proiect legislativ de reformare a acestei structuri de parchet.Practic, Codrut Olaru a ajuns sa fie in dezacord cu procurorii care l-au ales in Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Ziare.com a analizat cum s-a ajuns in aceasta situatie si ce contine proiectul initiat de membrul CSM.Codrut Olaru a ocupat mai multe functii importante in magistratura: procuror general adjunct al Romaniei, procuror sef DIICOT sau vicepresedinte CSM. Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca procurorul Codrut Olaru este unul dintre favoritii pentru ocuparea functiei de procuror general al Romaniei, care in prezent este vacanta.Potrivit votului procurorilor DIICOT din 28 noiembrie, din totalul de 212 voturi, un numar de 166 voturi au fost exprimate in favoarea abrogarii, un numar de 34 de voturi, in favoarea amendarii normelor in vigoare, iar un numar de 12 voturi in favoarea mentinerii Sectiei Speciale.Magistratii din Romania s-au reunit in aceasta saptamana pentru a raspunde celor patru intrebari adresate de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu. Politicianul a solicitat, miercuri, magistratilor din Romania un punct de vedere legat de patru teme majore privind Justitia din Romania: pensionarea anticipata a magistratilor, trecerea la completuri de apel formate din 3 judecatori, noul ciclu temporal de scolarizare la INM si daca se impune desfiintarea Sectiei Speciale.Dupa cum am aratat, votul procurorilor DIICOT il pune intr-o situatie delicata pe procurorul Codrut Olaru, care a depus pe 10 octombrie la registratura CSM un proiect de lege de modificare a organizarii si functionarii Sectiei Speciale.Cererea lui Codrut Olaru ar trebui discutata intr-una din sedintele de Plen ale Consiliului, dar acesta nu s-a mai intrunit din 22 octombrie. Motivul amanarii unei noi sedinte CSM poate avea legatura cu faptul ca sefa CSM, Lia Savonea, trebuie sa puna pe ordinea de zi si cererea prin care mai multi colegi ii cer revocarea din functie.Oricum, CSM nu poate initia proiecte legislative, dar poate cere ministrului Justitiei sa faca acest lucru.Codrut Olaru s-a pozitionat la mijloc intre cele doua tabere care s-au cristalizat in CSM in cazul Sectiei Speciale. Pe de o parte unii membri CSM, in frunte cu Lia Savonea, vor numirea Adinei Florea in fruntea SS, iar cealalta tabara vrea ca orice discutie privind SS sa fie amanata pana cand Curtea de Justitie a UE (CJUE) da o prima decizie in acest caz.Pe 15 octombrie, numirea Adinei Florea in fruntea SS a esuat pentru a 7-a oara, dupa o sedinta maraton de 7 ore.Un vot a fost declarat nul, astfel ca a fost egalitate, 9 voturi pentru numirea Adinei Florea in fruntea SS, 9 impotriva, au declarat surse judiciare pentru Ziare.com. Votul nul, cel care a facut diferenta, apartinea lui Codrut Olaru.Inaintea votului, 52 de procurori cu grad de Parchet General i-au cerut acestuia sa voteze pentru amanarea numirii.Codrut Olaru a anuntat in sedinta din 15 octombrie ca a depus la registratura CSM proiectul legislativ si ca solutia propusa de el ar acoperi toate criticile. Intre propunerile acestuia se afla si eliminarea prevederii prin care SS este competenta in toate dosarele in care este investigat un magistrat."Cred ca este nevoie ca SIIJ sa devina totalmente o structura in cadrul Parchetului General, aflata in coordonarea, conducerea directa a procurorului general. Cred ca abilitatea in selectia procurorilor pe linia de executie trebuie sa apartina Plenului in totalitatea sa - fara sa mai facem alte permutari de 3 plus 1, 3 plus 2.Am propus desfiintarea si eliminarea acelui text de lege care definea procurorul ierarhic superior, cu criticile de rigoare - sa ne limitam doar la posibilitatea dosarelor preluate de la DNA, DIICOT, care pot fi ulterior infirmate de procurorul sef. Si, evident, aspecte privind retragerea articolului 2 (), retragerea cailor de atac", a precizat Olaru.Una dintre prevederile esentiale din proiectul depus de Olaru la CSM este cea potrivit careia procurorul general al Romaniei este cel care conduce aceasta structura, prin intermediul procurorului sef SS.Sectia Speciala ar urma sa ramana ca structura in cadrul Parchetului General.De asemenea, Olaru propune abrogarea prevederii potrivit careia SS isi pastreaza competenta de a face ancheta in cazul persoanelor care sunt cercetate in dosarele cu magistrati. O prevedere care a dat loc la scandaluri mediatice, ajungandu-se in situatia in care SS a incercat sa preia de la DNA dosarul Tel Drum - Liviu Dragnea, doar pentru ca in dosar a fost vehiculat numele unui judecator.Proiectul lui Codrut Olaru scoate din procedura de numire si de revocare a sefului SS comisia alcatuita din 3 judecatori si 1 procuror, aceasta atributie urmand sa revina Plenului CSM.De asemenea, procurorul-sef SS ar fi scos din procedura de numire a procurorilor din cadrul acestei structuri.Pentru procurorii care candideaza la un post in cadru SS, apar noi cerinte, cum ar fi "verificarea bunei pregatiri peofesionale" sau "a conduite morale ireprosabile".In plus, la atributiile SS este prevazuta si "exercitarea oricaror altor atributii prevazute de lege sau dispuse de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie".