Curtea de Apel Bucuresti arunca din nou in aer tragerile la sorti ale completurilor de 5 judecatori: Zeci de dosare ar putea fi afectate

Sentinta a fost data intr-un dosar deschis de judecatorul Camelia Bogdan, care are mai multe procese pe rolul completurilor de 5 judecatori.," este minuta Curtii de Apel Bucuresti, potrivit portalului instantelor. Daca aceasta decizie ar ramane definitiva, Inalta Curte ar trebui sa treaca la o noua tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori, iar procesele vor fi reluate de la zero, explica surse din magistratura pentru Ziare.com.Instanta a anulat practic decizia CSM care a transmis recomandarea ca Inalta Curte sa organizeze "de indata" o noua tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori. Toate dosarele au fost repartizate noilor completuri."Toate dosarele aflate in prezent pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de competenta completurilor de 5 judecatori, infiintate din anul 2014 si pana in prezent, se repartizeaza aleatoriu, in sistem informatizat, completurilor nou infiintate de 5 judecatori", arata CSM.Tot atunci, CSM a adoptat o hotarare pentru desemnarea completurilor de 5 judecatori care vor functiona in anul 2019.In baza hotararii CSM, Colegiul de conducere al Inaltei Curti a tras la sorti noile completuri.Nu este pentru prima data cand Curtea de Apel Bucuresti schimba soarta acestor completuri la Inalta Curte. In noiembrie 2018, judecatorul Alina Ghica a admis cererea lui Liviu Dragnea de a anula decizia Inaleti Curti privind tragerea la sorti a completurilor de 5 judecatori din 9 noiembrie.Aceasta a fost prima decizie care a dus la un blocaj al activitatii Inaltei Curti.