Curtea de Apel Bucuresti obliga CSM sa-i dea aviz de munca unui procuror SS care ar trebui sa iasa la pensie

Curtea de Apel Bucuresti a mai decis suspendarea deciziei CSM prin care a fost respinsa cererea de mentinere in functia de magistrat, dupa implinirea varstei de 65 de ani.In lipsa avizului, Zarafina Puiu s-ar fi pensionat saptamana viitoare.," este minuta Curtii de Apel Bucuresti. Decizia a fost data de judecatorul Nicoleta Nolden.Surse din magistratura au explicat pentruca aceasta decizie este ciudata, in contextul in care Sectia pentru procurori din CSM inca nu ar fi redactat motivele pentru care nu i-a dat avizul Zarafinei Puiu."Odata ce nu exista aviz, procurorul nu poate sa presteze activitati dupa implinirea varstei de pensionare. Anularea hotararii produce efecte cand e definitiva. Hotararea de suspendare nu poate fi executata," explica sursele citate.Zarafina Puiu a venit in aceasta primavara la Sectia Speciala, de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta. Este vorba de parchetul de unde a venit si adjunctul sefului SS, Adina Florea, cea care conduceaceasta structura de parchet.Zarafina Puiu a deschis in urma cu o luna ancheta impotriva procurorului Andrei Bodean (39 de ani), seful DNA Constanta, cunoscut dupa ce a trimis in judecata mai multi afaceristi si politicieni controversati, precum Nicusor Constantinescu sau Radu Mazare.